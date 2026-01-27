ئەشواق جاف: دواخستنی دانیشتنی ئەمڕۆی پەرلەمان لەسەر داواکاری یەکێتی بووە

پێش کاتژمێرێک

ئەشواق جاف، باس لەوە دەکات، ئەو پۆستانەی پێشتر لەلای پارتی بوون لە بەغدا زۆرترین خزمەتیان بە کورد کردووە و هەروەها رێگری لە چەندین پرۆژە یاسای کردووە کە دژی کورد و قەوارەی هەرێمی کوردستان بوونە.

ئەمڕۆ سێشەممە، 27ـی کانوونی دووەمی 2026، ئەشواق جاف، ئەندامی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق لەکاتی بەشداریکردنی لە بەرنامەی باسی رۆژی کوردستان24، رایگەیاند: دواخستنی دانیشتنی ئەمڕۆی پەرلەمانی عێراق لەسەر داواکاری یەکێتی بووە بۆ ئەوەی گفتوگۆی زیاتر بکرێت و پارتیش رەزامەندبوو لەسەر دواخستنی بۆ ئەوەی یەکدەنگی و یەکهەڵوێستی لەنێوان لایەنە کوردییەکان دروست ببێت.

ئەشواق جاف گوتی: لایەنەکانی شیعە ئەرێنی بوون لەسەر کارەکانی فواد حوسێن لە ماوەی کارکردنی وەک وەزیری دەرەوەی عێراق، هەروەها ئەو کەسەی دەبێتە سەرۆککۆماری عێراق دەتوانێت رۆڵی لە چارەسەرکردنی کێشەکان هەبێت، هاوکات پۆستەکە بۆ هیچ حزبێک و لایەنێک دیارینەکراوە.

هەروەها ئاماژەی بەوە دا، ئەو پۆستانەی پێشتر لەلای پارتی بوون لە بەغدا زۆر خزمەتیان بە کورد کردووە و رێگری لە چەندین پرۆژە یاسای کردووە کە دژی کورد و قەوارەی هەرێمی کوردستان بوونە، لەکاتی دیاریکردنی سەرۆککۆمار راستەوخۆ گەورەترین کوتلە بۆ دیاریکردنی سەرۆکوەزیرام رادەسپێردرێت، بەڵام هێزی سیاسی هەیە لە بەغدا لەگەڵ کاندیدبوونی نوری مالیکی نییە.