دۆناڵد ترەمپ پشتیوانیی سووریای نوێ و یەکگرتنی هەسەدە و سوپا دەکات

پێش دوو کاتژمێر

ئەحمەد شەرع، سەرۆککۆماری سووریا، پەیوەندییەکی تەلەفۆنیی لە دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا پێگەیشت.

لەم پەیوەندییەدا، پەرەسەندنەکانی قۆناغی گواستنەوەی سیاسی لە سووریا، هەوڵەکان بۆ چەسپاندنی ئاسایش و سەقامگیری، هەروەها ئاسۆی هاوکارییە دوولایەنەکان لە پێناو بەرژەوەندیی ناوچەیی و نێودەوڵەتی تاوتوێ کران.

سەرۆککۆماری سووریا لە کاتی پەیوەندییەکەدا جەختی لە پابەندبوونی تەواوی وڵاتەکەی بە یەکپارچەیی خاکی سووریا و سەروەریی نیشتمانی کردەوە.

شەرع ئاماژەی بەوە کرد، سووریای نوێ پەیڕەوی سیاسەتی کرانەوە و هاوکاری لەگەڵ کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی دەکات لەسەر بنەمای ڕێزگرتنی بەرانبەر.

هەروەها جەختی لە گرنگیی دیپلۆماسییەکی چالاک کردەوە وەک تەنیا ڕێگە بۆ تێپەڕاندنی قەیرانەکان و پاراستنی ئاشتیی ناوخۆیی و ڕێگریکردن لە دووبارە سەرهەڵدانەوەی گروپە تیرۆریستییەکان و لە سەرووی هەمووشیانەوە ڕێکخراوی داعش.

لای خۆیەوە، دۆناڵد ترەمپ پشتگیریی وڵاتەکەی بۆ خواستەکانی گەلی سووریا لە بنیاتنانی دەوڵەتێکی یەکگرتوو و بەهێز دەربڕی.

سەرۆکی ئەمریکا پێشوازیی لە ڕێککەوتنی ئاگربەست کرد و وەک هەنگاوێکی وەرچەرخان بۆ کۆتاییهێنان بە ململانێکان وەسفی کرد.

ترەمپ ستایشی ئەو لێکتێگەیشتنانەی کرد کە تایبەتن بە تێکەڵکردنی هێزە سەربازییەکان، بە هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە)شەوە، لەناو دامەزراوە فەرمییەکانی دەوڵەتدا، کە ئەمە بە خاڵێکی سەرەکی بۆ چەسپاندنی ئارامی دادەنرێت.

لە ڕووی ئابوورییەوە، سەرۆکی ئەمریکا ئامادەیی واشنتنی نیشان دا بۆ پشتیوانیکردنی هەوڵەکانی ئاوەدانکردنەوەی سووریا لە ڕێگەی هاندانی وەبەرهێنان و ڕەخساندنی ژینگەیەکی گونجاو بۆ سەرمایەگوزاری. ترەمپ دووپاتی کردەوە، سەقامگیریی ئابووریی سووریا پایەیەکی سەرەکییە بۆ سەقامگیریی تەواوی ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست.