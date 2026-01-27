پێش کاتژمێرێک

گوتەبێژی كه‌جه‌كه‌ ده‌ڵێت: رووداوه‌كانی ڕۆژئاوا شكست به‌ پڕۆسه‌ی ئاشتی ده‌هێنێت له‌ توركیادا.

زاگرۆس هیوا، گوته‌بێژی كه‌جه‌كه‌ ئاماژەی بەوە کرد، ڕووبه‌ڕووبوونه‌وه‌كانی ئه‌م دواییه‌ی حكوومه‌تی سوریا و هێزه‌ كوردییه‌كان له‌ سوریا زه‌برێكی كوشنده‌ له‌ پڕۆسه‌ی ئاشتی نێوان پارته‌كه‌یان و ئه‌نقه‌ره‌ ده‌دات.

زاگرۆس دووپاتیشی ده‌كاته‌وه،‌ ئه‌و هێرشانه‌ی كراونه‌ته‌ سه‌ر كوردەکان له‌ سوریا پیلانگێڕییه‌كه‌ دژی پڕۆسه‌ی ئاشتی له‌ توركیا و دووچاری شكستی ده‌كات.

ئه‌مه‌ش هاوكاته‌ له‌گه‌ڵ ئه‌و ئاگربه‌سته‌ی له‌ نێوان هه‌سه‌ده‌ و هێزه‌كانی حكومه‌تی سوریادا كه‌ بۆ ماوه‌ی 15 ڕۆژ درێژ كراوه‌ته‌وه‌ له‌ چوارچێوه‌ی گه‌یشتن به‌ تێگه‌یشتنێكی هاوبه‌ش له‌باره‌ی داهاتووی ناوچه كوردییه‌كان و پاریزگای حه‌سه‌كه‌ و باكوری ڕۆژهه‌ڵاتی سوریادا.