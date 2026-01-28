کۆریای باکوور تاقیکردنەوەیەکی نوێی مووشەکی ئەنجام دا

پێش دوو کاتژمێر

بە سەرپەرشتی راستەوخۆی کیم جۆنگ ئون، سەرۆکی کۆریای باکوور تاقیکردنەوەی بۆ چەند مووشەکێکی کالیبەر گەورە بە تەکنەلۆژیایەکی نوێ ئەنجام دا، ئەمەش بە مەبەستی هەڵسەنگاندنی کارایییە سەربازییەکانیان.

ئاژانسی هەواڵی ناوەندی کۆریای باکوور (KCNA) ئەمڕۆ چوارشەممە، 28ـی کانوونی دووەمی 2026، رایگەیاند؛ مووشەکەکان ئامانجێکی دەریایییان لە دووری 358.5 کیلۆمەتر لە شوێنی هەڵدانیان لە "دەریای رۆژهەڵات" پێکاوە. ئاژانسەکە ستایشی پێشکەوتنەکانی سوپای وڵاتەکەی کرد لە رووی جووڵە، هەواڵگری و وردبینی، بەتایبەتی لە بەکارهێنانی "سیستەمی فڕینی سەربەخۆ بە ڕێنمایی ورد".

کیم جۆنگ ئون تاقیکردنەوەکەی بە "گرنگییەکی گەورە" بۆ بەهێزکردنی توانای رێگری ستراتیژی وەسف کرد. جەختیشی کردەوە؛ ئامانجی سەرەکی ئەم هەنگاوانە بەرزکردنەوەی توانای رێگریکردنە لە شەڕی ئەتۆمی و بونیاتنانی هێزێکی هێرشبەری متمانەپێکراو، کە ئەمەش بەشێکە لە "هێڵی نەگۆڕی سیاسەتی بەرگری نیشتمانی".

سەرۆکی کۆریای باکوور ئاماژەی بەوەش کرد، کۆنگرەی نۆیەمی پارتی دەسەڵاتدار کە بڕیارە سەرەتای مانگی داهاتوو (دوای پێنج ساڵ لە دوایین کۆنگرە) بەڕێوەبچێت، پلانەکانی قۆناغی داهاتوو بۆ بەهێزکردنی توانای ئەتۆمی روون دەکاتەوە. چاوەڕوان دەکرێت لەو کۆنگرەیەدا پەردە لەسەر پلانە نوێیەکانی بەرگریی و ئابووریی پێنج ساڵەی وڵاتەکە لابرێت.

لەلایەکی دیکەوە، سوپای کۆریای باشوور رایگەیاند؛ چەندین مووشەکی بالیستیکی کورت مەودایان دۆزیوەتەوە کە بەرەو دەریای رۆژهەڵات (دەریای ژاپۆن) هەڵدراون. ئەم تاقیکردنەوانە هاوکات بوون لەگەڵ سەردانەکەی "ئیلبریج کۆلبی"، جێگری پێشووی وەزیری بەرگریی ئەمریکا بۆ کۆریای باشوور، تێیدا باسی لە پرسی ئاسایش و ژێردەریایییە ئەتۆمییەکانی کۆریای باکوور کرد پێش ئەوەی بەرەو ژاپۆن بەڕێ بکەوێت.