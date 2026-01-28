سیاسی

ناتانیاهۆ ئیدارەی بایدن بە کوژرانی سەربازانی ئیسرائیل تۆمەتبار دەکات

(وێنەی ئەرشیف) ناتانیاهۆ سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل لەگەڵ جۆو بایدن سەرۆکی پێشووی ئەمریکا
بنیامین ناتانیاهۆ، سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل، هێرشی کردە سەر ئیدارەی جۆو بایدن و رایدەگەیەنێت، بەهۆی گەمارۆی چەک و سنووردارکردنی ناردنی تەقەمەنی لەلایەن ئەمریکاوە، ژمارەیەک لە سەربازانی ئیسرائیل لە غەززە کوژراون.

ناتانیاهۆ لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا رایگەیاند: "جەنگاوەرانی ئێمە کەوتن چونکە تەقەمەنی پێویستمان نەبوو، ئەمەش دەرەنجامی ئەو گەمارۆیە بوو کە ئیدارەی بایدن بەسەریدا سەپاندین." ئاماژەی بەوەش کرد، چیتر رێگە نادات ئیسرائیل بکەوێتە دۆخێکی لەو شێوەیە و لە پلانیدایە لە ماوەی 10ساڵی داهاتوودا پیشەسازیی چەکداریی ئیسرائیل بە جۆرێک پەرەپێ بدات کە وڵاتەکەی لە یارمەتییە داراییەکانی ئەمریکا سەربەخۆ بکات.

سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل گەشبینی خۆی بە دەستبەکاربوونی دۆناڵد ترەمپ دەربڕی و گوتی: "واقیعەکە بە شێوەیەکی ریشەیی گۆڕاوە."

ئەم لێدوانانەی ناتانیاهۆ کاردانەوەی توندی بەرپرسانی واشنتنی لێکەوتەوە. تۆم نایدز، باڵیۆزی پێشووی ئەمریکا لە ئیسرائیل، لێدوانەکانی ناتانیاهۆی بە نادروست و نادادپەروەرانە وەسف کرد و جەختی کردەوە؛ بایدن بە نرخێکی سیاسیی گەورە لە ناوخۆی ئەمریکادا پشتیوانیی تەلئەڤیڤی کردووە.

لای خۆشیەوە، ئامۆس هۆچشتاین، نوێنەری پێشووی ئەمریکا، لە پلاتفۆرمی ئێکس بڵاویکردەوە: "ئەمریکا زیاتر لە 20 ملیار دۆلار هاوکاری سەربازیی پێشکەش کردووە و لە ساتی هەرە لاوازدا ئیسرائیلی پاراستووە؛ بۆیە تەنیا وەڵامی قبوڵکراو بۆ ئەم پشتیوانییانە سوپاسگوزارییە، نەک تۆمەتبارکردن."

ئەم گرژییە دیپلۆماسییانە لە کاتێکدایە کە سوپای ئیسرائیل لە ناوخۆدا بەدەست قەیرانی کەمیی هێز و شەڕکەرەوە گرفتارە. فەرماندە سەربازییەکان هۆشداری دەدەن لە دابەزینی ئاستی ئامادەیی سوپا، هاوکات مشتومڕێکی توند لە کنێست (پەرلەمان) بەردەوامە لەسەر یاسای سەربازیی زۆرەملێ و لێخۆشبوونی جووە ئۆرتۆدۆکسەکان لە خزمەتی سەربازی.

 
 
