ئەمریکا چەند مەرجێکی بۆ حکوومەتی نوێی عێراق داناوە

پێش کاتژمێرێک

مارک ساڤایا نێردەی تایبەتی ئەمریکا بۆ عێراق، پشتیوانی خۆی بۆ هەڵوێستەکەی دۆناڵد ترەمپ دووپاتکردەوە کە رەتیکردبووەوە نووری مالیکی، پۆستی سەرۆکوەزیرانی عێراق وەربگرێتەوە، ساڤایا ئاماژەی بەوەشداوە، واشنتن پشتیوانی لەو پرۆسەیە سیاسییە دەکات کە رێگریی لە دووبارە بوونەوەی هەڵەکانی رابردوو دەکات.

مارک ساڤایا لە پلاتفۆرمی 'ئێکس' نووسیویەتی: "لەژێر سەرکردایەتی سەرۆک دۆناڵد ترەمپ، با عێراق جارێکی تر مەزن بکەینەوە".

ئەم لێدوانەی مارک ساڤایا دوای ئەوە دێت کە دۆناڵد ترەمپ ئێوارەی سێشەممە لە پلاتفۆرمی "تروس سۆشیال" رایگەیاندبوو، گەڕانەوەی مالیکی بۆ سەرۆکایەتی حکوومەت شتێکە نابێت رێگەی پێ بدرێت، ئاماژەی بەوەشدا، عێراق لە سەردەمی دەسەڵاتی ئەودا تووشی هەژاری و پشێوی بووە.

ترەمپ هۆشداریشی دا، ئەگەر مالیکی هەڵبژێردرێتەوە، ئەوا ویلایەتە یەکگرتووەکان هاوکارییەکانی بۆ عێراق دەوەستێنێت، چونکە ئەمە دەرفەتەکانی عێراق بۆ سەرکەوتن، خۆشگوزەرانی و ئازادی لەناو دەبات، ترەمپ قسەکانی بە درووشمی "با عێراق جارێکی تر مەزن بکەینەوە" کۆتایی پێهێنابوو.

لەلایەکی دیکەوە، مارک ساڤایا ستایشی هەڵوێستی جۆو ویڵسن، ئەندامی کۆنگرێسی ئەمریکای کرد و جەختی لە بەردەوامی هەوڵەکان کردەوە بۆ "مەزنکردنەوەی عێراق."

Under the leadership of President Donald J. Trump,



MAKE IRAQ GREAT AGAIN! pic.twitter.com/qEFf1LLaAB — Mark Savaya (@Mark_Savaya) January 27, 2026

Thank you, Congressman, Joe Wilson. We will continue on this effort.



TOGETHER, WE WILL MAKE IRAQ GREAT AGAIN! https://t.co/NUF3ljIvU8 — Mark Savaya (@Mark_Savaya) January 27, 2026

جۆو ویڵسنیش لای خۆیەوە سوپاسی هەوڵەکانی ترەمپ و ساڤایا کرد و رایگەیاند، کە کار دەکەن بۆ رزگارکردنی عێراق و چیتر چاوپۆشی لە هەژموونی دەرەکی لەسەر عێراق ناکرێت.

ویڵسن کۆمەڵێک مەرج و داواکاری بۆ حکوومەتی نوێی عێراق خستووەتەڕوو، لەوانە:

1- داماڵینی چەکی گرووپە چەکدارەکان لە ماوەی 6 بۆ 12 مانگدا.

2- بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی و سپیکردنەوەی پارە.

3- دامەزراندنی دەسەڵاتێکی دادوەریی سەربەخۆ و دوور لە کاریگەریی حزبی و سیاسی.

4-بڕینی هەژموونی دەرەکی لە کاروباری عێراق.

5- یەکخستنی حەشدی شەعبی لە چوارچێوەی هێزە فەرمییەکان.

6- دڵنیابوون لە لێهاتوویی ئەندامانی کابینەی حکوومەت و دڵسۆزیان بۆ دەوڵەت.

7-پابەندبوون بە بنیاتنانی پەیوەندی ستراتیژیی ئابووری و ئەمنی لەگەڵ ئەمریکا.