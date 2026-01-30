پەرلەمانی عێراق وادەی کۆبوونەوەی تایبەت بە هەڵبژاردنی سەرۆککۆماری دیاریی کرد

پێش کاتژمێرێک

فەرمانگەی راگەیاندنی پەرلەمانی عێراق، بەرنامەی کاری کۆبوونەوەی ژمارە (٧)ـی بۆ رۆژی یەکشەممەی داهاتوو بڵاو کردەوە. بە پێی کارنامەکە، بڕیارە لەم کۆبوونەوەکەدا پرۆسەی هەڵبژاردنی سەرۆک کۆمار بەڕێوە بچێت.

فەرمانگەی راگەیاندنی پەرلەمانی عێراق، بە فەرمی کارنامەی کۆبوونەوەی ژمارە (7)ـی بڵاو کردەوە، کە بڕیارە لە کاتژمێر (11:00)ـی پێشنیوەڕۆی رۆژی یەکشەممە، رێکەوتی 1ـی شووباتی 2026 بەڕێوە بچێت.

بە پێی کارنامەکە، بەرنامەی کاری دانیشتنەکە لە دوو تەوەری سەرەکی پێکهاتووە:

تەوەری یەکەم: تایبەتە بە ئەدای سوێندی دەستووری بۆ ژمارەیەک لەو پەرلەمانتارانەی کە پێشتر سوێندی یاساییان نەخواردووە یان شوێنگرەوەن.

تەوەری دووەم: تایبەتە بە "هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار"، ئەم هەنگاوە بە وێستگەیەکی گرنگ لە تەواوکردنی شایستە دەستوورییەکان و پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەت دادەنرێت.

ئەم کۆبوونەوەیە لە چوارچێوەی پابەندبوونی پەرلەمانی عێراقە بە ماوە دەستوورییەکان بۆ یەکلاییکردنەوەی پۆستە سیادییەکان لە عێراقدا.

ئەمەش لە کاتێکدایە، بڕیار بوو لە کۆبوونەوەی سێشەممە ڕابردووی پەرلەمانی عێراق، سەرۆککۆمار هەڵبژێردرێت، بەڵام لەسەر داوای یەکێتیی نیشتمانی کۆبوونەوەکە دواخرا.

کاندیدانی پۆستی سەرۆککۆماری عێراق بریتین لە:

1-د. عەبدوڵڵا محەممەد عەلی عەلیاوەیی

2-فوئاد محەممەد حوسێن بەکی

3- نزار محەممەد سەعید محەممەد

4-شوان حەوێز فەریق نامیق

5- ئەحمەد عەبدوڵڵا تۆفیق ئەحمەد

6-حوسێن تەها حەسەن محەممەد سنجاری

7-نەجمەددین عەبدولکەریم حەمەکەریم نەسروڵڵا

8-ئاسۆ فەرەیدوون عەلی

9- سامان عەلی ئیسماعیل شاڵی

10- سەباح ساڵح سەعید

11-ئیقبال عەبدوڵڵا ئەمین هەلیوی

12-سەردار عەبدوڵڵا مەحموود

13-موسەننا ئەمین نادر

14- خالید سدیق عەزیز محەمەد

15-ئازاد مەجید حەسەن

16-رافع عەبدوڵڵا حەمید موسا

17-سالم حەواس عەلی ساعدی

18-لەتیف محەممەد جەمال رەشید