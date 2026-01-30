مەزڵووم عەبدی وردەکارییەکانی ڕێککەوتنی نێوان هەسەدە و دیمەشق ئاشکرا دەکات

پێش 26 خولەک

مەزڵووم عەبدی، فەرماندەی گشتیی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە)، لە چاوپێکەوتنێکی تایبەتدا زانیاریی نوێی لەسەر ڕێککەوتنی نێوان هێزەکانیان و حکوومەتی نوێی دیمەشق خستە ڕوو و ڕایگەیاند کە ئەم هەنگاوە ستراتیژییە بە مەبەستی پووچەڵکردنەوەی ئەو پلانانە بووە کە بۆ کۆمەڵکوژکردنی کورد داڕژابوون. عەبدی ئاشکرای کرد کە ڕۆژی 27ی ئەم مانگە لە شاری دیمەشق، کۆبوونەوەیەکی دوورودرێژ و چڕیان لەگەڵ ئەحمەد شەرع، سەرۆکی سووریا ئەنجامداوە و ئامانجی سەرەکی ئەو کۆبوونەوەیە گەیشتن بووە بەو ڕێککەوتنەی کە ئەمڕۆ بە فەرمی ڕاگەیەندرا.

فەرماندەی گشتیی هەسەدە ئاماژەی بەوە کرد کە ئەوان هەموو هەوڵێکیان داوە بۆ ڕاگرتنی ئەو شەڕە کۆمەڵکوژییەی ڕووبەڕووی کورد ببووەوە، بەڵام کاتێک بۆیان دەرکەوتووە کە هەوڵە نێودەوڵەتییەکان بۆ ڕاگرتنی شەڕ وەک پێویست نین، بڕیاریان داوە پەنا بۆ ئەم ڕێککەوتنە ببەن تا ڕێگری لە کۆمەڵکوژیی گەلەکەیان و جێبەجێکردنی پلانە دژەکان بگرن.

سەبارەت بە ناوەرۆک و لایەنی سەربازیی ڕێککەوتنەکە، مەزڵووم عەبدی جەختی لەوە کردەوە کە سوپای سووریا ناچێتە نێو هیچ شار و ناوچەیەکی کوردییەوە و بە تایبەتی شارەکانی کۆبانێ و جەزیرە لەژێر دەسەڵاتی سەربازیی ئەواندا دەمێننەوە، چونکە ئەرکی پاراستنی ئەو ناوچانە بە تەواوی لە ئەستۆی هێزەکانی هەسەدەدا دەبێت. هەرچەندە بڕیارە هێزەکانی هەسەدە لەگەڵ سوپای سووریا تێکەڵ بکرێن، بەڵام عەبدی ڕوونی کردەوە کە ئەمە بە واتای دەسەڵاتگرتنی سوپا نییە لە ناوچە کوردییەکاندا، بەڵکوو تەنیا جۆرێکە لە هەماهەنگیی نیشتمانی.

فەرماندەی گشتیی هەسەدە ئاماژەی بەوە دا، ڕێگەیان داوە ژمارەیەکی کەمی سوپای سووریا بچنە نێو هەر دوو شاری حەسەکە و قامشلۆ، بەڵام ئەوەی دووپات کردەوە کە ئەو هێزانە تەنیا بۆ مەبەستی پرۆسەی تێکەڵکردنی هێزەکان لەوێن و هیچ ئەرکێکیان بۆ دەسەڵاتگرتن یان کۆنترۆڵکردنی ناوچەکە نییە و تەنیا چەند ئەرکێکی دیاریکراوی خۆیان جێبەجێ دەکەن و دواتر ناوچەکە بەجێدەهێڵن

