نووری مالیکی و جۆشوا هاریس سەبارەت بە پێکهێنانی حکوومەتی داهاتووی عێراق کۆبوونەوە

بەڕێوەبەری راگەیاندنی نووسینەگەی سەرۆک وەزیرانی عێراق، رایگەیاند، نووری مالیکی سەرۆکی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا، لە بارەی پێکهێنانی حکوومەتی داهاتووی عێراق لەگەڵ جۆشوا هاریس بەڕێوەبەری کاروباری ئەمریکا لە عێراق کۆبوونەوەتەوە.

هەینی 30ـی کانوونی دووەمی 2026، هاشم ئەلڕکابی بەڕێوەبەری راگەیاندنی نووسینەگەی سەرۆک وەزیرانی عێراق، رایگەیاند، ، نووری مالیکی سەرۆکی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا، لە بارەی پێکهێنانی حکوومەتی داهاتووی عێراق لەگەڵ جۆشوا هاریس بەڕێوەبەری کاروباری ئەمریکا لە عێراق کۆبوونەتەوە، ئاماژەی بەوەشکردووە، جگە لە پرسی پێکهێنانی حکوومەت، تاوتوێی ڕێگاکانی پتەوکردنی پەیوەندییە دووقۆڵییەکانی نێوانیان کردووە.

راشیگەیاندووە، گفتوگۆی بەردەوامی نێوان هێزە سیاسییەکان سەبارەت بە پێکهێنانی سەرۆکایتییەکانی کۆمار و ئەنجوومەنی وەزیران و دیدگای چوارچێوەی هەماهەنگی بۆ حکوومەتی داهاتوو تاوتوێ کرا.

ئەم کۆبوونەوەیە لە کاتێکدایە پێشووتر دۆناڵد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا لە بارەی کاندید بوونی نووری مالیکی سەرۆکی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا بۆ وەرگرتنی پۆستی سەرۆک وەزیرانی عێراق ناڕەزایەتی دەربڕیبوو، قسەکانی ترەمپ کاردانەوەی بەشێکی زۆر لە لایەنە بەشداربووەکانی نێو چوارچێوەی هەماهەنگی لێکەوتەوە، هەر لەو بارەیەوە نووری مالیکی رایگەیاند، لە کاندید بوونی پاشگەز نابێتەوە و دەستوەردانی ئەمریکا لە کاروباری عێراق رەتدکاتەوە.