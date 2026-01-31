هێزی دەریایی چین لە ئامادەباشیدایە

پێش دوو کاتژمێر

ئەمڕۆ شەممە، 31ـی کانوونی دووەمی 2026، هێزی دەریایی چین ئامادەباشی تەواوی هێزەکانی راگەیاند و دەوریەی گەڕانی لە ئاو، وشکانی و ئاسمانی دەوروبەری دوورگەی هوانگیان داو ئەنجامدا.

فەرماندەیی باشووری سوپای ڕزگاریخوازی گەل (PLA) لە بەیاننامەیەکدا ئاماژەی بەوە کردووە، لە سەرەتای مانگی یەکەوە هێزە دەریایی و ئاسمانییەکانیان ڕێکخستووە بە مەبەستی، زیادکردنی هێز و دەوریەکان لە ناوچە ستراتیژییەکانی دەوروبەری هوانگیان داو. هەروەها رووبەڕووبوونەوەی هەر جۆرە دەستدرێژی و کردەوەیەکی ئیستفزازی لەلایەن وڵاتانی ناوچەکەوە.

ئاژانسی هەواڵی "شینهوا" لە زاری فەرماندەییەکەوە بڵاویکردەوە، ئامانجی سەرەکی ئەم جووڵە سەربازییانە پاراستنی سەروەری و ئاسایشی نیشتمانیی چین و چەسپاندنی ئاشتی و سەقامگیرییە لە ناوچەی دەریای چینی باشوورە.