نێچیرڤان بارزانی: با مانا و پەیامە بەرزەکانی جەژن بکەینە دەرفەتێک بۆ پتەوکردنی تەبایی

پێش کاتژمێرێک

سەرۆکی هەرێمی کوردستان، وێڕای پیرۆزباییکردنی جەژن لە موسڵمانان، دەڵێت: لەم دۆخە هەستیارەدا کە ناوچەکەمان بە ئاڵۆزی و مەترسییەکانی شەڕدا تێدەپەڕێت، ئەرکی هەمووانە کە بە بەرپرسیارییەتیی مێژوویی و نیشتمانییەوە کار بکەن بۆ پاراستنی قەوارەی هەرێمی کوردستان و رووبەڕووبوونەوەی ئاڵنگارییەکان.

پێنجشەممە، 19ـی ئاداری 2026، نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، بە بۆنەی هاتنی جەژنی پیرۆزی رەمەزانەوە، پەیامێکی بڵاو کردەوە.

لە پەیامەکەی سەرۆکی هەرێمدا هاتووە، بە بۆنەی هاتنەوەی جەژنی پیرۆزی رەمەزانەوە، گەرمترین پیرۆزبایی لە تەواوی موسڵمانان لە کوردستان، عێراق و جیهان دەکەم. بە تایبەتی پیرۆزبایی لە خانەوادە و کەسوكاری سەربەرزی شەهیدان دەکەم و هیوادارم ئەم جەژنە ببێتە مایەی ئارامی، ئاسوودەیی و کامەرانی بۆ هەمووان.

نێچیرڤان بارزانی دەڵێت: با مانا و پەیامە بەرزەکانی ئەم جەژنە لە لێبووردەیی، گەردنئازادی و ئاشتەوایی، بکەینە دەرفەتێکی نوێ بۆ پتەوکردنی تەبایی و پێکەوەیی.

هاوکات ئاماژەی بەوە دا، "لەم دۆخە هەستیارەدا کە ناوچەکەمان بە ئاڵۆزی و مەترسییەکانی شەڕدا تێدەپەڕێت، ئەرکی هەمووانە کە بە بەرپرسیاريیه‌تیی مێژوویی و نیشتمانییەوە کار بکەن بۆ پاراستنی قەوارەی هەرێمی کوردستان و رووبەڕووبوونەوەی ئاڵنگارییەکان.

لە بەشێکی دیکەی پەیامەکەی سەرۆکی هەرێمدا هاتووە، "ئێمە بە ئومێد و گەشبینییەوە لە داهاتوو دەڕوانین و دڵنیاین گەلی کوردستان بە خۆڕاگری و یەکدەنگی، ئەم قۆناغە سەختەش تێدەپەڕێنێت، هیوادارم جەژنی خێر و به‌خته‌وه‌ری بێت بۆ هەموو لایەک."

جەژنی رەمەزان

جەژنی رەمەزان لوتکەی تەبایی و پێکەوەژیانە، لەم رۆژەدا ئاشتەوایی کۆمەڵایەتی دەگاتە بەرزترین ئاست؛ دڵەکان لە کینە پاک دەبنەوە، خزم، کەس و دراوسێکان سەردانی یەکدی دەکەن و دەستەواژەی "گەردن ئازادی" دەبێتە وێردی سەر زمان. ئەم بۆنەیە دەرفەتێکە بۆ کۆتاییهێنان بە ناکۆکییەکان و دەسپێکردنی لاپەڕەیەکی نوێ لە پەیوەندییە مرۆییەکان.

یەکێک لە جوانترین رەهەندەکانی جەژنی رەمەزان، زەکاتە. ئەم ئەرکە شەرعییە وا دەکات کە هیچ هەژار و دەستکورتێک لە رۆژی جەژندا بێبەش نەبێت لە خۆشییەکان. پێش نوێژی جەژن، بڕواداران هاوکاری دارایی دەگەیەننە نیازمەندان، ئەمەش گیانی هاوکاری و بەرپرسیارێتی کۆمەڵایەتی لەناو کۆمەڵگەدا بەهێز دەکات.

لە لای گەلی کورد، جەژن ڕەنگ و بۆیەکی تایبەتی هەیە؛ لە بەیانییەکەیەوە بە نوێژی جەژن و سەردانی گۆڕستانەکان دەست پێدەکات، پاشان کۆبوونەوەی خێزانەکان لەسەر سفرەی جەژن و خواردنی "قەیسی و برنج و گۆشت" کە نەریتێکی دێرینە. ماڵەکان بە رووی میواندا واڵان و منداڵان بە جلی نوێ و "جەژنانە"وە دیمەنێکی پڕ لە ژیان بە کۆڵانەکان دەبەخشن.

جەژن پەیامی ئاشتییە؛ پەیامی ئەوەیە کە مرۆڤایەتی دەتوانێت لەسەر بنەمای خۆشەویستی و بەخشین کۆببێتەوە. وەک دەوترێت: "جەژن تەنیا پوشینی جلی نوێ نییە، بەڵکو نوێبوونەوەی رۆح و پاککردنەوەی دڵە لە هەموو ئەو غەبارانەی کە ژیانی رۆژانە دروستیان دەکات."