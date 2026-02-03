رۆژنامەیەک: مووشەکەکانی کۆریای باکوور دەتوانن بنکەکانی ئەمریکا تێکبشکێنن
رۆژنامەی ئیزڤێستیای رووسی ئاشکرای کرد؛ کۆریای باکوور بەرەوپێشچوونێکی بەرچاوی تەکنەلۆژی لە جبەخانەی سەربازی خۆیدا کردووە، لەوانە پەرەپێدانی ژێردەریایی ئەتۆمی، کەشتیی تێکدەر و مووشەکی بەهێز.
رۆژنامەکە لە زاری دیمیتری بۆڵتنکۆڤ، شرۆڤەکاری سەربازییەوە بڵاویکردووەتەوە، کۆریای باکوور بەهێزترین سیستەمی فرە مووشەکهەڵدانی جیهان پەرەپێداوە، کە پێی وایە توانای لەناوبردنی بنکەکانی ئەمریکای لە کۆریای باشوور هەیە.
بەگوێرەی راپۆرتی ئیزڤێستیا، تاقیکردنەوەی مووشەکهەڵدانی فرەیی KN-25 کە نوێکراوەتەوە، بە کالیبەری 600 ملم، لەم چوارچێوەیەدا جیاوازە. ئەم سیستەمە لە تواناکانیدا لە هەموو هاوتا چینی و رووسی و ئەمریکییەکانی تێدەپەڕێت، ئەمەش وایکردووە، بەهێزترین سیستەمی مووشەکی لە جۆری خۆیدا بێت لە ئاستی جیهانیدا و هێڵەکانی نێوان فرە موشەکهاوێژە ئاساییەکان و مووشەکی بالیستیکی وردبینی کاڵ دەکاتەوە.
داتا تەکنیکیەکان، بە گوتەی بۆڵتنکۆڤ، ئاماژە بەوە دەکەن، ئەم سیستەمە مەودای 358 کیلۆمەتری هەیە، ئەمەش وایکردووە سیئۆلی پایتەختی کۆریای باشوور و سەرجەم دامەزراوە سەربازییە ستراتیژییەکانی ئەمریکا لە ناوچەکەدا بخەنە ژێر هەڕەشەی راستەوخۆوە.
وەشانی نوێکراوە تایبەتمەندی سیستەمی کۆنترۆڵکردنی ئۆتۆنۆمی زیرەکی هەیە، لەلایەن پیۆنگیانگەوە ناوی لێنراوە "Juche-26". ئەم سیستەمە بە شێوەیەک دروستکراوە بەرگەی ئاڵۆزترین ئامێرەکانی جەنگی ئەلیکترۆنی بگرێت، ئەمەش هەوڵەکانی جامکردنی ئەمریکی بە تایبەتی ئەوانەی کە بنکەکانیان لە بنکەی ئاسمانی ئۆسانە، لە ئەگەری روودانی ململانێیەکی راستەقینەدا بێکاریگەر دەکات.
ئەو پسپۆڕە رووسییە روونی دەکاتەوە ئەم سیستەمە شانازی بە وردبینییەکی ناوازە دەکات، لە وردبینی چەکی نەشتەرگەری رۆژئاوا نزیک دەبێتەوە. خەمڵاندنە سەربازییەکان ئاماژە بەوە دەکەن پەراوێزی هەڵە لە لێدانی ئامانجەکاندا لە کاتی بەکارهێنانی سیستەمی رێنماییە یەکگرتووەکانیدا لە 10مەتر زیاتر نییە.
جگە لە وردبینییەکەی، ئەم مووشەکانە سەری 500 کیلۆگرامی هەڵدەگرن و توانای هەڵگرتنی سەری ئەتۆمی تاکتیکی هواسۆنگ-31یان هەیە. ئەمەش ئەم ئامێرە هەڵگرانە لە چەکێکی پشتیوانی مەیدانییەوە دەگۆڕێت بۆ رێگرییەکی ستراتیژی کە توانای لەناوبردنی فڕۆکەخانەکان و بنکە گرنگەکانی هەبێت بە لێدانی لەناکاو و بەرفراوان.
لە کاتی بەراوردکردنی فڕۆکەی KN-25 بە سیستەمی رۆژئاوایی وەک HIMARS یان موشەکی ATACMSی ئەمریکی، پۆلتێنکۆڤ جەخت دەکاتەوە؛ چەکی کۆریای باکوور لە رووی هێزی تەقە و مەودای تەقەکردنەوە باڵادەستی نیشان دەدات. لە کاتێکدا چەکی ئەمریکی یەک یان دوو مووشەک هەڵدەگرێت، سەکۆی کۆریای باکوور دەتوانێت تا شەش مووشەک هەڵبگرێت، ئەمەش یەک سالڤۆ لە یەک ئۆتۆمبێلەوە دەکاتە یەکسان بە هێزی وێرانکەری تەواوی کەتیبەیەکی سیستەمی رۆژئاوایی.
هەروەها سیستەمی کۆریای باکوور لە وەشانی ستانداردی ATACMS تێدەپەڕێت بە مەودای زیادە کە دەگاتە 80 کیلۆمەتر و سەری جەنگی دوو هێندەی کێشی.
ئیزڤێستیا پێی وایە کە پیۆنگ یانگ ئامانجی ئەوەیە، لە رێگەی ئەم کۆبوونەوە سەربازییەوە، باڵادەستی سەنگەرەکانی دراوسێی باشووری و هێزەکانی ئەمریکا کە لەوێ جێگیرکراون، بێلایەن بکات، چونکە بنکە گەورەکانی ئەمریکا وەک کەمپی هامفری و بنکەی دەریایی پیۆنگتایک ئێستا لە مەودای راستەوخۆی هێرشکردندان.
راپۆرتەکە دەڵێت؛ ئەم چەکە تێکەڵە توانای ئەوەی بە کۆریای باکوور دەبەخشێت بە چڕبوونەوەی سەربازیی بەرفراوانی بەدرێژایی ناوچەی بێ سەربازی، بۆ دەستپێکردنی هێرشی پێشوەختەی بەرفراوان کەرێگری لە نەیاران دەکات وەڵامی کاریگەر بدەنەوە، بەمەش هاوسەنگی هێز لە نیمچە دوورگەی کۆریادا بە شێوەیەکی ریشەیی دەگۆڕێت.