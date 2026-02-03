سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی لەگەڵ سەرۆکی ئیمارات کۆبووەوە

2026-02-03 23:55

سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی لەگەڵ شێخ محەمەد بن زاید ئال نەهیان، سەرۆکی میرنشینی عەرەبیی یەکگرتوو، جەختیان لە پێویستیی پەرەپێدانی زیاتری پەیوەندییەکانی هەرێمی کوردستان و ئیمارات لە بوارە جۆراوجۆرەکاندا کردەوە.

ئێوارەی ئەمڕۆ سێشەممە 3ـی شوباتی 2026، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان مەسرور بارزانی، لە شاری ئەبوزەبی لەگەڵ شێخ محەمەد بن زاید ئال نەهیان، سەرۆکی میرنشینی عەرەبیی یەکگرتوو کۆبووەوە.

لە شاری ئەبوزەبی، لەگەڵ برای بەڕێزم شێخ محەمەد بن زاید ئال نەهیان سەرۆکی میرنشینی عەرەبیی یەکگرتوو جەختمان لە پێویستیی پەرەپێدانی زیاتری پەیوەندییەکانی هەرێمی کوردستان و ئیمارات کردەوە. دۆخی گشتیی عێراق و دوایین پەرەسەندنەکانی سووریا و ناوچەکەمان تاوتوێ کرد. — Masrour Barzani (@masrourbarzani) February 3, 2026

تەوەرێکی دیکەی گفتوگۆکان تایبەت بوو بە تاوتوێکردنی دۆخی گشتیی عێراق و دوایین پەرەسەندن و گۆڕانکارییەکانی سووریا و ناوچەکە.