کەشناسیی هەرێم: ئەگەری نمەباران هەیە

2026-02-04 11:27

بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسیی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان کەشى پێشبینیکراوى 48 کاتژمێرى داهاتووی بڵاوکردەوە و رایگەیاند، ئەگەری نمەباران و تەم هەیە.

کەشناسیی هەرێم پێشبینی دەکات کەشی ئەمڕۆ چوارشەممە، 4-2-2026، لە سنووری پارێزگای دهۆک و ئیدارەی زاخۆ ناوچە شاخاوییەکان بە گشتی پەڵە هەور و نیمچە هەور دەبێت، لە بەشەکانی رۆژهەڵاتی ئەو پارێزگایە ئەگەری نمە بارانێکی کەم هەیە بەڵام دوای نیوەڕۆ ئاسمان بۆ ساماڵ و پەڵە هەور دەگۆڕێت لەگەڵ دروست بوونی تەم لە شەودا.

ئاماژەی بەوەشکرد، لە سنووری پارێزگای هەولێر و ئیدارەی سۆران ئاسمانی نیمچە هەور دەبێت لەسەر ناوچە شاخاوییەکان ئەگەری نمە باران هەیە لە دوای نیوەڕۆ باران بارین کۆتای دێت ئاسامان بۆ ساماڵ و پەڵە هەور دەگۆڕێت .

هەروەها لە سنووری پارێزگای سلێمانی و هەڵەبجەو ئیدارەی راپەڕین و بەشەکانی باکووری رۆژهەڵاتی ئیدارەی گەرمیان ئاسمان نیمچە هەور بۆ هەوری تەواو دەبێت لەگەڵ نمە باران لە ناوچەی جیا جیا، لە دوای نیوەڕۆ کاریگەری باران بارین کۆتای دێت لەم ناوچانە بەڵام بە هۆی زیاد ڕادەی شێ لە هەوادا ئەگەری دروست بوونی تەم هەیە لە هەندێ ناوچە لە ئێوارەو شەودا ئاسمان بۆ ساماڵ و پەڵە هەور دەگۆڕێت و پلەکانی گەرماش کەمێک بەرزدەبنەوە.

بەرزترین پلەی گەرمی پێشبینیکراو بۆ ئەمڕۆ

هەولێر : 17 پلەی سیلیزی

پیرمام : 13 پلەی سیلیزی

سۆران : 14 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران : 6 پلەی سیلیزی

سلێمانی : 13 پلەی سیلیزی

چەمچەماڵ : 14 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 13 پلەی سیلیزی

دهۆک : 15 پلەی سیلیزی

زاخۆ : 16 پلەی سیلیزی

ئاکرێ : 16 پلەی سیلیزی

کەسناسیی هەرێم پێشبینی دەکات کەشی سبەى پێنجشەممە، ‌ 5-2-2026، بە گشتی ئاسمان ساماڵ و پەڵە هەور دەبێ لە ناوچە شاخاوییەکان بۆ نیمچە هەور دەگۆڕێت لەگەڵ دروست بوونی تەم لە هەندێک کاتدا.هەروەها پلەکانی گەرماش کەمێک بەرز دەبنەوە.

بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو بۆ سبەی بە پلەی سیلیزی

هەولێر : 17 پلەی سیلیزی

پیرمام : 13 پلەی سیلیزی

سۆران : 14 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران : 6 پلەی سیلیزی

سلێمانی : 14 پلەی سیلیزی

چەمچەماڵ: 15 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 14 پلەی سیلیزی

دهۆک : 16 پلەی سیلیزی

زاخۆ : 17 پلەی سیلیزی

ئاکرێ : 16 پلەی سیلیزی