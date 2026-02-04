ئێران؛ بوومەلەرزەیەک شارۆچکەی عەسلەوییەی هەژاند

پێش 21 کاتژمێر

کاژمێر 8:47 خولەکی ئەمشەو، بوومەلەرزەیەک بە گوڕی 4.7 رێختەر شارۆچکەی عەسلەوییەی لە باشووری پارێزگای بوشەهری ئێران هەژاند.

چوارشەممە، 4ـی شوبات 2026، قایمقامی عەسلەوییە، ڕایگەیاند "بوومەلەرزەکە بە دووری 15 کیلۆمەتر لە شارۆچکەکە رووی داوە و لە هەندێک ناوچەی هەردوو پاریزگای هورمزگان و شیراز هەستی پێ کراوە."

تا ئێستا نازانرێت ئایا بوومەلەرزەکە هیچ زیانێکی گیانی و ماددی لێ کەوتووەتەوە یان نا؟

شایانی باسە، کاتژمێر 8:41 خولەکی بەیانیی ڕۆژی یەکشەممە 1ـی شوبات، بوومەلەرزەیەک بە گوڕی 5.2 ڕێختەر، شارۆچکەی عەسلەوییەی هەژاند.

ئاژانسی هەواڵی 'ئیرنا' لە زاری ناوەندەی بوومەلەرزەزانیی سەر بە دامەزراوەی جیۆفیزیکی زانکۆی تاران، ڕایگەیاند "بوومەلەرزەکە بە قووڵایی 18 کیلۆمەتر و لە دووری 24 کیلۆمەتری شارۆچکەی عەسلەوییە لە پارێزگای بوشەهر، ڕووی داوە."