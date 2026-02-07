سیاسی

سەرۆک بارزانی پیرۆزبایی لە یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان دەکات

سەرۆک بارزانی پیرۆزبایی ساڵیادی دامەزراندنی یەکگرتووی ئیسلامی لە سەڵاحەدین بەهادین دەکات.

بارەگای بارزانی بڵاوی کردەوە، رۆژی شەممە 7ی شوباتی 2026، بەبۆنەی سی و دووەمین ساڵیادی دامەزراندنی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان، سەرۆک مەسعود بارزانی لە تۆڕی کۆمەلایەتی ئێکس پەیامێکی پیرۆزبایی بڵاوکردەوە. 

ئەمە دەقی پەیامەکەیە:

بەبۆنەی سی و دووەمین ساڵیادی ڕاگەیاندنی یەكگرتووی ئیسلامیی كوردستان پیرۆزبایی لە بەڕێز مامۆستا سەلاحەددین بەهائەدین ئەمینداری گشتیی یەكگرتووی ئیسلامیی كوردستان و سەركردایەتی و سەرجەم ئەندام و لایەنگرانی یەكگرتووی ئیسلامی دەكەم و ئومێدی سەرکەوتن و بەردەوامیان بۆ دەخوازم.

 
 
 
 
 
کارزان حەیدەر ,