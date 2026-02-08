فالح فەیاز: پێویستە هەمووان بەرگری لە حەشدی شەعبی بکەن

پێش 10 کاتژمێر

فالح فەیاز، سەرۆکی دەستەی حەشدی شەعبی، رایگەیاند، ئاڵنگاریی مان و نەمان لە ئارادایە و جەختی لە پێویستیی بەرگریکردن لە حەشدی شەعبی کردەوە.

فالح فەیاز گوتيشی، "تاقیکردنەوەی راستەقینە لەوەدایە بەرگری لە حەشدی شەعبی بکەین، ئاڵنگاریی مان و نەمان لە دەوروبەرمانە و دەبێت لە ئاستی ئەو ئاڵنگارییانەدا بین."

سەرۆکی دەستەی حەشدی شەعبی ئاشکرای کرد، هەروەک چۆن مەرجەعییەتی باڵای ئایینی دووپاتی دەکاتەوە، حەشدی شەعبی زامنکاری ئاسایش و شکۆمەندیی عێراقە. ئاماژەی بەوەش دا، "حەشدی شەعبی ئەو گەوهەرە بەنرخەیە ئەرکدار کراوین بیپارێزین و بەهێزتری بکەین."

حەشدی شەعبی ڕێکخراوێکی چەکداریی عێراقییە و لەلایەن دەوڵەتەوە پشتیوانیی دارایی دەکرێت، کە لە نزیکەی 67 گرووپی جیاواز پێکدێت. ئەم هێزە بە فەتوای مەرجەعییەتی باڵای شیعەکان لە ساڵی 2014 بۆ بەرەنگاربوونەوەی داعش دامەزرا. لە ساڵی 2016، پەرلەمانی عێراق بە دەرکردنی یاسایەک، حەشدی شەعبی کردە بەشێک لە سیستمی بەرگریی وڵات.

لێدوانەکانی فەیاز لە کاتێکدایە مشتومڕ لەسەر داهاتووی حەشدی شەعبی و هەمواری یاساکەی لە پەرلەمانی عێراقدا هەیە. بەشێک لە لایەنە سیاسییەکان، بەتایبەت لەناو ماڵی شیعەدا، لەسەر تەمەنی خانەنشینیی فەرماندەکانی حەشد ناکۆکن. فەیاز پێشتر هۆشداریی دابوو لەوەی هەر گۆڕانکارییەک لە یاساکەدا کە ببێتە هۆی خانەنشینکردنی ژمارەیەکی زۆری فەرماندە ئەزمووندارەکان، دەستەکە بەرەو هەرەسهێنان دەبات.

هاوکات، حەشدی شەعبی رووبەڕووی فشاری ناوخۆیی و دەرەکی بووەتەوە. هەندێک لایەن نیگەرانیی خۆیان لەبارەی رۆڵ و هەژموونی ئەم هێزە لە دەرەوەی کۆنترۆڵی حکوومەت دەربڕیوە و بە "دەوڵەت لەناو دەوڵەت" وەسفیان کردووە.