سزای لە سێدارەدان بۆ بکوژی محەممەد باقر سەدر دەرچوو

پێش 3 کاتژمێر

دەزگای ئاسایشی نیشتمانی رایگەیاند، سزای لە سێدارەدان بۆ سەعدون سەبری قەیسی بکوژی محەممەد باقر سەدر دەرچوو.

ئەمڕۆ دووشەممە، 9ـی شوباتی 2026، دەزگای ئاسایشی نیشتمانی راگەیەندراوێکی بڵاوکردەوە تێیدا هاتووە، دوای لێکۆڵینەوە هەواڵگرییەکانی دەزگای ئاسایشی نیشتمانی، سزای لە سێدارەدان بۆ تاوانبار سەعدون سەبری قەیسی دەرچوو، ئاماژەی بەوەشداوە، سزای تاوانبار بەهەڵواسین دەبێت و دوای ڕێکارە یاساییەکان ئەنجام دەدەرێت.

ئاسایشی نیشتمانی رایگەیاند، سەعدون سەبری قەیسی بە تاوانی قورس دژی مرۆڤایەتی سزا دراوە، ، لەوانە تیرۆرکردنی سەید محەممەد باقر سەدر کە دەکاتە باوی موقتەدا سەدر و چەند زانایەکی بنەماڵەی حەکیم و خەڵکی مەدەنی بێتاوان.

سەعدون سەبری قەیسی، کە لە سەردەمی ڕژێمی پێشوودا چەندین پۆستی باڵای ئەمنیی وەک بەڕێوەبەری ئاسایشی نەجەف و بەسرەی هەبووە، پێشتر دانی بەوەدا نابوو کە لە نیسانی 1980دا، لەسەر فەرمانی ڕاستەوخۆی سەرکردایەتیی رژێم، بە دەستی خۆی و بە چەکی تایبەتی خۆی محەممەد باقر سەدری کوشتووە."