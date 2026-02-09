رێبوار هادی: کورد هەوڵی بەدەستهێنانی لیژنەی نەوت و گاز دەدات

پێش 3 کاتژمێر

ئەمڕۆ پەرلەمانی عێراق كۆدەبێتەوە، یەكێك لە بڕگەكانی، دەنگدانە لەسەر لیژنە هەمیشەییەكان، فراکسیۆنە كوردستانییەکان لە كۆی 25 لیژنەی هەمیشەیی پەرلەمان، سەرۆكایەتی سێ تا چوار لیژنەیان بەر دەکەوێت.

لەوبارەوە ئەمڕۆ دووشەممە، 9ـی شوباتی 2026، رێبوار هادی، پەرلەمانتاری پارتی لە پەرلەمانی عێراق بە کوردستان24ـی راگەیاند، رێبوار هادی، گوتی: ئەندامانی پەرلەمان بەسەر لیژنەکان دابەش دەکرێن، کە هەر لیژنەیەک لە 7 ئەندام تا 21 ئەندام پێکدێت، دەشڵێت، دوای ئەوەی ئەندامانی لیژنەکە دەستبەکار دەبن دەبێت لە ماوەی 10 رۆژدا سەرۆک و جێگری یەکەم و جێگری دووەم بۆ هەریەک لەو لیژنانە هەڵبژێردرێت.

دەشڵێت، ئەندامانی کورد لە پەرلەمانی عێراق %18 کۆی ئەندامانی پەرلەمانی عێراق پێکدەهێنن، واتە لەو 25 لیژنەیە چوارونیو تا پێنج لیژنە بەر لایەنی کورد بکەوێت. دەنگدانیش بە لیژنەکان بە زۆرینەی ئەندامانی پەرلەمان دەبێت.

رێبوار هادی جەختی کردەوە، یەکێک لە کێشە سەرەکییەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و بەغدا بابەتی نەوت و گاز بووە، بۆیە سەرۆکایەتیکردنی لێژنەی نەوت و گاز گرنگییەکی تایبەتی هەیە بۆ ئەوەی کورد بتوانێت رۆڵی کاریگەری هەبێت لە داڕشتنەوەی یاسای نەوت و گاز کە چاوەڕوان دەکرێت لەم خولەدا کاری لەسەر بکرێت.

هەروەها رایگەیاند، دواکەوتنی پێکهێنانی لێژنەکان کاریگەریی نەرێنی لەسەر کارەکانی پەرلەمان دەبێت، چونکە بەبێ لێژنە تایبەتمەندەکان، پەرلەمان ناتوانێت ئەرکی یاسادانان و چاودێریی خۆی بە دروستی جێبەجێ بکات.

سەبارەت بە بڵاوکردنەوەی کارنامەی دانیشتنی پەرلەمان بە زمانی کوردی، رێبوار هادی ئەم هەنگاوەی بە "باش و پێشەکییەکی گرنگ" وەسف کرد و گوتی: "ئەمە مافێکی یاسایی و دەستوورییە. بەپێی یاسای ژمارە 7ـی ساڵی 2014 و دەستووری عێراق، زمانی کوردی و عەرەبی دوو زمانی فەرمین و پێویستە لە هەموو دامەزراوە فەرمییەکان، بەڵگەنامەکان و دانیشتنەکانی پەرلەمانیشدا کاریان پێبکرێت." ئاماژەی بەوەشکرد، سزای یاسایی بۆ ئەو کەسانە دیاریکراوە کە پابەندی ئەم یاسایە نابن.

دەربارەی دۆخی سیاسی و هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار و سەرۆکوەزیران، ئەو پەرلەمانتارە رایگەیاند، گفتوگۆکان بەردەوامن و هێشتا رێککەوتنی کۆتایی نەکراوە، بەڵام هەر کاتێک لایەنەکان گەیشتنە رێککەوتن، ئەوا بەڕێوەچوونی دانیشتنی پەرلەمان و تەواوکردنی رێژەی یاسایی، ئاسان دەبێت.