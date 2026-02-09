لە ئەمریكا ئامادەكاری بۆ هەڵبژاردنی كۆنگرێس دەكرێت

پێش کاتژمێرێک

ئامادەکارییەکانی هەردوو جەمسەری سیاسی ئەمریکا، کۆمارییەکان و دیموکراتەکان، بۆ هەڵبژاردنەکانی نیوەی خولی ئەنجوومەنی نوێنەران (کۆنگرێس) بەردەوامن.

لەم هەڵبژاردنانەدا، نیگەرانییەکی سەرەکی دەنگدەرانی ئەمریکا بریتییە لە بەرزبوونەوەی تێچووی چاودێری تەندروستی، بابەتێک بووە بە بزوێنەرێکی سەرەکی هەڵمەتەکانی دیموکراتەکان لە کاتی خولی دووەمی دۆناڵد ترەمپدا، نەک چارەسەری قەیرانە سیاسییەکانی وڵاتەکە.

دیموکراتەکان جەخت دەکەنەوە کۆمارییەکان نزیکەی 1 تریلیۆن دۆلاریان لە بەرنامەی "مێدیکەید" کەمکردووەتەوە و بەمەش تێچووی ملیۆنان ئەمریکییان زیادکردووە.

کاندیدانی دیموکراتەکان بۆ ئەنجوومەنی نوێنەران و یەک لەسەر 3ی ئەنجوومەنی پیران، سەرنجیان لەسەر نەخۆشخانەکان، چیرۆکی کەسی نەخۆشەکان و دەرمانی گرانبەها، هەروەها دووهێندە زیادبوونی بیمەی تەندروستییە.

سیناتۆر جۆن ئۆسۆف چاودێری تەندروستی بە "بابەتی ژیان و مردن" لە قەڵەم دا و ترەمپ و کۆمارییەکانی بە زیادکردنی بیمەی زیاتر لە 20 ملیۆن کەس تۆمەتبار کرد. لە بەرانبەردا، کۆمارییەکان بەرگری لە سیاسەتەکانیان دەکەن، بەڵام دان بەوەدا دەنێن هێشتا جێگرەوەیەکی گشتگیریان پێشکەش نەکردووە.

لەگەڵ ئەمەشدا، دەستیان داوەتە پرسی کۆچ و ناردنەوەی پەنابەرانی نایاسایی، ئەمەش نیگەرانی گشتی دروست کردووە. چەند هاووڵاتییەکیش بە هەڵە گیراون و چەند کەسێکیش کوژراون، بابەتێک نیگەرانییەکانی لەبارەی سیاسەتەکانی کۆچ زیاد کردووە.

راپرسییەکان دەریدەخەن تێچووی چاودێری تەندروستی زیاتر ئەمریکییەکان نیگەران دەکات نەک کرێی خانووبەرە یان خۆراک. بەبێ هیچ چارەسەرێکی روونی کۆمارییەکان، دیموکراتەکان چاودێری تەندروستی بە کلیلی خۆیان بۆ وەرگرتنەوەی جڵەوی کۆنگرێس دەزانن. بە لەدەستدانی کۆنگرێسیش، ئیدارەی ترەمپ دووچاری کشمەکێشی هاوسەنگی هێز و ئەگەری بانگێشتکردن و لێپرسینەوەی یاساییش دەبێتەوە.

بەپێی بەدواداچوونی دامەزراوەکانی وەکو وێست هێلت گاڵوپ گروپ و کەی ئێف ئێف، هەروەها ئاژانسەکانی PBS و NPR، سەرووی 60%ی ئەمریکییەکان نیگەرانی تێچووی تەندروستین و کاریگەری لەسەر دەنگدانیان دەبێت.

لە ئێستادا و لە پاش چەند ساڵێک لەو قسانە، پرسی چاودێری تەندروستی و بەرزبوونەوەی تێچووەکانی لە ئەمریکا هەر بەردەوامە. کۆنگرێس و ئەنجوومەنی پیران چەندین جار هەوڵیان داوە یاساکانی چاودێری تەندروستی بگۆڕن و سیستەمەکە باشتر بکەن، بەڵام بەهۆی ناکۆکییەکانی نێوان دیموکراتەکان و کۆمارییەکان، تا ئێستا هیچ رێککەوتنێکی گشتگیر بەدەست نەهاتووە.

لەسەردەمی سەرۆکایەتی جۆو بایدنیشدا، دیموکراتەکان هەوڵیان داوە تێچووی دەرمان کەم بکەنەوە و دەستڕاگەیشتن بە بیمەی تەندروستی فراوانتر بکەن، بەڵام کۆمارییەکان دژایەتی زۆربەی ئەم هەوڵانەیان کردووە. راپرسییە نوێیەکانیش هەر ئەوە دەردەخەن کە چاودێری تەندروستی یەکێکە لە گەورەترین نیگەرانییەکانی خەڵکی ئەمریکا، بەتایبەت لە کاتی گرانبوونی ژیان و زیادبوونی هەڵاوسان.

هەروەها پرسی کۆچ و سنوورەکان یەکێکی دیکەیە لەو بابەتانەی کە تا ئێستاش گەرموگوڕە و کاریگەری لەسەر هەڵبژاردنەکانی داهاتوو دەبێت. کۆمارییەکان بەردەوام رەخنە لە سیاسەتەکانی بایدن دەگرن لەبارەی کۆچەوە و داوای رێوشوێنی توندتر دەکەن.

لەکۆتاییدا، ئەم بابەتە سیاسییانە بەردەوامن لە کاریگەری دانان لەسەر دەنگدەران و ئاڕاستەی هەڵبژاردنەکانی داهاتووی ئەمریکا.