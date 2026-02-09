نێچيرڤان بارزانى و کونسوڵی گشتیی ئەمریکا دۆخی ههرێمی کوردستان و عێراق تاوتوێ دهکهن
نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، لەگەڵ گويندهلن گرين، کونسوڵی گشتیی ئەمریکا لە هەرێمی کوردستان هەنگاوەکانی پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەتی هەرێم و پێشهاتەکانی هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار و حکوومەتی نوێی عێراقیان تاوتوێ کرد.
سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان بڵاویکردووەتەوە، ئەمڕۆ دووشەممە 9ی شوباتی 2026، نێچیرڤان بارزانی سەرۆکی هەرێم لەگەڵ کونسوڵی گشتیی ئەمریکا لە هەولێر، دۆخی سیاسیی هەرێمی کوردستان و هەنگاوەکان بۆ پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەتی هەرێمی کوردستانیان تاوتوێ کرد. لەمبارەوە هەردوولا جەختیان لە گرنگیی لێکگەیشتن و هاریکاریی نێوان لایەنە سیاسییەکان کردەوە بۆ سەرخستنی پرۆسەی سیاسی.
هەر لەو دیدارەدا، پەیوەندییەکانی هەولێر و بەغدا و دوایین پێشهاتەکانی پرۆسەی سیاسی لە عێراق بۆ هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار و پێکهێنانی حکوومەتی نوێی فیدراڵ، خرانە بەر باس. هەردوولا هاوڕا بوون لهسهر گرنگیی سهرخستنی پرۆسهی سیاسی و پاراستنی سەقامگیریی سیاسی له وڵات.
لە بەشێکی دیکەی دیدارەکەی سەرۆکی هەرێمی کوردستان و کونسوڵی گشتیی ئەمریکا، دۆخی سووریا و دوا پێشهاتەکانی ناوچەکە بەگشتی گفتوگۆیان لەبارەوە کراوە.