پێش کاتژمێرێک

نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، لەگەڵ گوينده‌لن گرين، کونسوڵی گشتیی ئەمریکا لە هەرێمی کوردستان هەنگاوەکانی پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەتی هەرێم و پێشهاتەکانی هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار و حکوومەتی نوێی عێراقیان تاوتوێ کرد.

سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان بڵاویکردووەتەوە، ئەمڕۆ دووشەممە 9ی شوباتی 2026، نێچیرڤان بارزانی سەرۆکی هەرێم لەگەڵ کونسوڵی گشتیی ئەمریکا لە هەولێر، دۆخی سیاسیی هەرێمی کوردستان و هەنگاوەکان بۆ پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەتی هەرێمی کوردستانیان تاوتوێ کرد. لەمبارەوە هەردوولا جەختیان لە گرنگیی لێکگەیشتن و هاریکاریی نێوان لایەنە سیاسییەکان کردەوە بۆ سەرخستنی پرۆسەی سیاسی.

هەر لەو دیدارەدا، پەیوەندییەکانی هەولێر و بەغدا و دوایین پێشهاتەکانی پرۆسەی سیاسی لە عێراق بۆ هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار و پێکهێنانی حکوومەتی نوێی فیدراڵ، خرانە بەر باس. هەردوولا هاوڕا بوون له‌سه‌ر گرنگیی سه‌رخستنی پرۆسه‌ی سیاسی و پاراستنی سەقامگیریی سیاسی له‌ وڵات.

لە بەشێکی دیکەی دیدارەکەی سەرۆکی هەرێمی کوردستان و کونسوڵی گشتیی ئەمریکا، دۆخی سووریا و دوا پێشهاتەکانی ناوچەکە بەگشتی گفتوگۆیان لەبارەوە کراوە.