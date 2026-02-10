مەسرور بارزانی: کارئاسانییەکانی بانکی ناوەندی جێگەی پێزانینن

پێش 3 کاتژمێر

ئەمڕۆ سێشەممە، 10ـی شوباتی 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بە ئامادەبوونی عەلی ئەلعەللاق، پارێزگاری بانکی ناوەندیی عێراق، لەگەڵ بەرپرسان و نوێنەرانی ژمارەیەک لە بانک و جزدانە ئەلیکترۆنییەکانی عێراق و هەرێمی کوردستان کە بەشدارن لە هەردوو پڕۆژەی هەژماری من و ئی پسوولە کۆبووەوە.

حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە راگەیەنراوێکدا باسی لەوە کردووە، "لە کۆبوونەوەکەدا جەخت لە باشترکردنی سیستەمی بانکی و پەرەپێدانی کارکردن و هاوئاهەنگی لەنێوان حکومەتی هەرێمی کوردستان و بانکیی ناوەندیی عێراق و ئەوبانکانەدا کرا کە لە هەردوو پڕۆژەکەدا بەشدارن."

لە راگەیەنراوەکەدا هاتووە "سەرۆکی حکوومەت سوپاسی پارێزگاری بانکی ناوەندیی عێراقی و تیمەکەی کرد بۆ کارئاسانی و هاریکاریی و هاوئاهەنگیی باشیان لەگەڵ حکومەتی هەرێمی کوردستان و پشتیوانیکردنی چاکسازییەکانی حکومەتی هەرێم لە بواری پێشخستنی سیستەمی بانکیدا ."

سەرۆکی حکوومەت هەروەها "ستایشی چاکسازییەکانی پارێزگاری بانکی ناوەندیی عێراقی کرد بە ئامانجی کاراترکردنی و باشترکردنئ سیستەمی بانکی لە عێراقدا."

ئەوەش خراوەتە روو "پارێزگاری بانکی ناوەندیی عێراق، وێڕای ستایشکردنی دیدگای سەرۆکی حکومەت لە بواری چاکسازی بانکی و بەدیجیتەڵکردنی خزمەتگوزارییە گشتییەکان ، ئامادەیی هەموو هاوکاریی و هاوئاهەنگییەکی لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان دووپات کردەوە."