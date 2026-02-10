وەرزش گریانی جەیك پاوڵ دوای ئەوەی دەزگیرانەكەی مێدالیای زێڕی بردەوە پێش 3 کاتژمێر گریانی جوتا لیدرامی، خانمە خلیسكێنەری هۆڵەندی و جەیك پاوڵی بۆكسێنەری ئەكریكی جیهان لە پێشبڕكێی خلیسكانی سەر شەقام لە ئۆڵمپیكی زستانەی 2026 كە ئێستا لە شاری میلانۆی ئیتاڵیا بەڕێوە دەچێت، گریانی جەیك پاوڵ بۆكسێنەری ئەمریكی، دوای ئەوەی دەزگیرانەكەی مێدالیای زێڕی ئۆڵێمپیكی بردەوە بووە ترێند.جوتا لیدرامی، خانمە خلیسكێنەری هۆڵەندی تەمەن 27 ساڵ توانی لە ئۆڵێمپیكی زستانەی 2026 لە پێبڕكێی 1000 مەتری مێدالیای زێڕ بباتەوە. لە پێشبڕكێیەكەدا جەیك پاوڵ، بۆكسێنەر و یوتیوبەری ناوداری جیهان ئامادە بوو كە تێیدا دوای سەركەوتنەكەی جوتا لیردامی دەزگیرانی، جەیك پاوڵ نەیتوانی فرمێسكەكانی رابگرێت و گریانەكەی لە خۆشی سەركەوتنی هاوڕێ كچەكەی لە سۆشیاڵمیدیا بووەتە ترێند، جگە لەوەش دڵخۆشی كچە هۆڵەندییەكە بێسنوور بوو بە بۆنەی ئەوەی مێدالیایەكی زێڕی بۆ وڵاتەكەی بەدەستهێنا.جوتا لیدرامی، لە ئۆڵێمپیكی میلانۆی 2026 ژمارەیەكی پێوانەیی نوێی تۆمار كرد، بەوپێیەی بە 0.28 چرکە ریكۆردێكی پێشووی خۆی شكاند، لە ساتەوەختی سەركەوتنەكەی لە خۆشیان چووە باوەشی جەیك پاوڵ و بەیەكەوە فرمێسكی خۆشیان ڕژاند. لیدرامی لەبەردەم جەیك پاوڵی خۆشەویستی، بە گریانەوە گوتی: باوەڕم نەدەکرد، زۆر ماندوو بووم، بیركردنەوە لەو دەستكەوتە زۆر قورس بوو، بەڵام هەستم دەكرد زۆریش مەحاڵ نییە، ئێستا زۆر شانازی بەم سەرکەوتنە و ژمارەی پێوانەییە دەكەم كە لە ئۆڵێمپیك تۆمارم كرد". خانمە هۆڵەندییەكە گوتیشی: لە كۆتاییەكەدا كاتێك هەستم كرد پلەی یەكەمم بەدەستهێناوە، تووشی سەرسوڕمان بووم، باوەڕم نەدەكرد، لە دڵی خۆمدا گوتم ئای خوایە گیان خەونەکەم هاتە دی! بەڕاستی باوەڕم نەدەکرد. لیدرامی هۆڵەندی ژمارەی پێوانەیی خانمە خلیسمێنەری ژاپۆنی میهۆ تاكاگی شكاند كاتێك لە ئۆڵمپیكی پەكینی 2008 بە یەك خولەك و دوازدە چركە خاوەنی خێراترین ژمارەی پێوانەیی ئۆڵێمپیك بوو.جەیك پاوڵ و جوتا لیدرام ماوەی 11 مانگە پەیوەندی خۆشەویستی و سۆزداری لە نێوانیاندا دروست بووە و وەكو دەزگیرانی یەكتر دەبینرێن، پێش چوار ساڵ بۆ یەكەمجار لیدرامی مێدالیای زیوی لە چین بردەوە، بەڵام ئەمجارە بووە خاوەنی مێدالیای زێڕی ئۆڵێمپیك. ئەسعەد ئیسماعیل ,