مووچەی مانگی یەک خرایە سەر هەژماری بانکیی وەزارەتی دارایی

پێش 3 کاتژمێر

مووچەی مانگی کانوونی دووەم (یەک) خرایە سەر هەژماری بانکیی وەزارەتی دارایی و ئابووریی هەرێمی کوردستان.

ئەمڕۆ سێشەممە، 10ـی شوباتی 2026، سەرچاوەیەک لە وەزارەتی دارایی و ئابووریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە هۆشمەند سادق، پەیامنێری کوردستان24ـی راگەیاند، بڕی 931 ملیار و 250 ملیۆن دینار لە لایەن وەزارەتی دارایی فیدراڵەوە، وەک شایستەی مووچەی مانگی کانوونی دووەم (1)ـی فەرمانبەران خرایە سەر هەژماری بانکی وەزارەتەکە لە لقی هەولێری بانکی ناوەندیی عێراق.

پێشتر سەرچاوەیەک لە وەزارەتی دارایی و ئابووریی بە کوردستان24ـی راگەیاندبوو، ئەگەر ئەمڕۆ سێشەممە، 10ـی شوبات مووچەکە لە لایەن وەزارەتی دارایی عێراقەوە خرایە سەر هەژماری بانکییان، سبەی چوارشەممە، 11ـی شوبات، دەست بە دابەشکردنی مووچەی مانگی یەکی مووچەخۆر و فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان دەکەن.

ئەمە لە کاتێکدایە، رۆژی پێنجشەممە، 5ـی شوباتی 2026، 120 ملیار دینار وەک داهاتی نانەوتی هەرێم بۆ مانگی کانوونی دووەم بەشێوەی کاش خرایە سەر هەژماری بانکی وەزارەتی دارایی حکوومەتی فیدراڵ لە لقی هەولێری بانکی ناوەندی عێراق.