پرۆژەی هەژماری من: لەم مانگەدا نزیکەی 700 هەزار کەس مووچەکانیان بە دیجیتاڵی وەردەگرن

پێش دوو کاتژمێر

بەپێی دوایین ئامارەکانی پرۆژەی "هەژماری من"، لە ئەمڕۆ چوارشەممە، 11ـی شوباتی 2026، دابەشکردنی مووچەی مانگی کانوونی دووەمی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان بە شێوەی دیجیتاڵی لە سەرجەم پارێزگاکان دەستپێدەکات و تا 13ـی شوبات بەردەوام دەبێت.

پڕۆژەکە پێشکەوتنێکی گەورەی لە ژێرخانی بانکیی هەرێمدا نیشانداوە، بەجۆرێک تا ئێستا زیاتر لە 900 هەزار سوودمەند لە پرۆژەکەدا تۆمارکراون و 712 هەزار کارتی بانکیش بەسەر فەرمانبەراندا دابەشکراوە، هەروەها بە مەبەستی ئاسانکاری بۆ هاووڵاتییان، 542 ئامێری ATM لە زیاتر لە 200 شوێنی جیاواز جێگیرکراون.

بەگوێرەی ئامارەکەی پرۆژەی هەژماری من، لەم مانگەدا 680,100 کەس مووچەکانیان راستەوخۆ لەڕێگەی "هەژماری من"ـەوە وەردەگرن، ئەم ژمارەیە دابەشبووە بەسەر سێکتەرە جیاوازەکاندا، کە 343 هەزاریان فەرمانبەری مەدەنی، 208 هەزار لە هێزەکانی پێشمەرگە و ئاسایش، 115 هەزار خانەنشین و 14 هەزار خێزانی شەهیدانن.

لە رووی جوگرافییەوە، پارێزگای هەولێر بە 336,228 مووچەخۆر لە پلەی یەکەمدایە، بەدوای ئەویشدا پارێزگای سلێمانی بە 172,119 و دهۆک بە 171,784 مووچەخۆر دێن.

پرۆژەی هەژماری من گەشەیەکی خێرای بەخۆیەوە بینیوە؛ لە کاتێکدا ساڵێک پێش ئێستا تەنیا 130,500 کەس بە دیجیتاڵی مووچەیان وەردەگرت، ئێستا ئەم ژمارەیە بۆ زیاتر لە 680,100 کەس بەرزبووەتەوە.