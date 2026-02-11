بێسێنت: خوازیاری پەیوەندییەکی بەرهەمدارین لەگەڵ چین و نامانەوێت لێیان داببڕێین

پێش دوو کاتژمێر

وەزیری گەنجینەی ئەمریکا، گەشبینی خۆی نیشاندا بۆ دروستکردنی پەیوەندییەکی بەرهەمدار لە نێوان واشنتن و پەیژین، ڕایگەیاند، وڵاتەکەی پێشوازی لە رکابەریی نێوان هەردوو جەمسەرە ئابوورییەکە دەکات، بەمەرجێک کێبڕکێیەکی دادپەروەرانە بێت.

چوارشەممە 11ـی شوباتی 2026، سکۆت بێسێنت، وەزیری گەنجینەی ئەمریکا، لە میانی بەشداریکردنی لە کۆنفرانسی "بی.تی.جی باکتوال" کە لە ساوپاولۆی بەرازیل بەڕێوەچوو، ئاماژەی بەوەکرد، "پەیوەندییەکانی ئەمریکا و چین ئێستا لە دۆخێکی ئاسوودەدان، ئێمە نامانەوێت لە چین داببڕێین، بەڵکو ئامانجمان کەمکردنەوەی مەترسییەکانە، گوتیشی،" کێبڕکێ دەبێتە هۆی گەشەکردن و رێگری لە چەقبەستوویی ئابووری دەکات".

وەزیری گەنجینەی ئەمریکا جەختی لەوە کردەوە، واشنتن کار دەکات بۆ گەڕاندنەوەی سەروەریی خۆی لە چەند بوارێکی هەستیار و ستراتیژیدا کە ئێستا چین تیایاندا باڵادەستە، لەوانە: کانزا گرنگەکان، پیشەسازی نیمچەگەیەنەرەکان و کەرتی دەرمان.

ئەم لێدوانانەی بێسێنت لە کاتێکدایە کە بڕیارە لە هەفتەکانی داهاتوودا لەگەڵ "جا لی فینگ" جێگری سەرۆک وەزیرانی چین کۆببێتەوە، هاوکات میدیاکانی ئەمریکا ئاشکرایان کردووە کە دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا، لە هەفتەی یەکەمی مانگی نیسانی داهاتوودا بە سەردانێکی فەرمی دەچێتە پەیژین بۆ کۆبوونەوە لەگەڵ "شی جین پینگ"ی هاوتا چینییەکەی، بە مەبەستی تاوتوێکردنی دۆسیە ئاڵۆزەکانی نێوان هەردوو وڵات.