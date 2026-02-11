دەوڵەتی یاسا: هۆشداریدان لە بارەی گەمارۆکانی ئەمریکا بۆ سەر عێراق ساویلکەیی سیاسییە

پێش دوو کاتژمێر

ھاوپەیمانیی دەوڵەتی یاسا بە سەرۆکایەتی نووری مالیکی، ئەو دەنگۆ و هۆشدارییانەی رەتکردەوە کە باس لە سەپاندنی گەمارۆی ئابووری لەلایەن ئەمریکاوە بۆ سەر عێراق دەکەن لە ئەگەری کاندیدبوونی مالیکی بۆ پۆستی سەرۆکوەزیران، و ئەو جۆرە شیکردنەوانەی بە ساویلکەیی سیاسی ناوبردووە.

چوارشەممە 11ـی شوباتی 2026، عەقیل فەتلاوی، گوتەبێژی فەرمیی هاوپەیمانیی دەوڵەتی یاسا، ڕایگەیاند: "هەندێک لایەن هەوڵ دەدەن لەرێگەی ترساندنی شەقامەوە وا وێنا بکەن کە واشنتن سزای عێراق دەدات، بەڵام ئەمە دوورە لە راستی." فەتلاوی جەختی کردەوە، عێراق رۆژانە نزیکەی 4.5 ملیۆن بەرمیل نەوت بەرهەم دەهێنێت، ئەمەش وای کردووە ببێتە ئەکتەرێکی سەرەکی لە هاوسەنگیی وزەی جیهانیدا، بۆیە دوورخستنەوەی عێراق لە بازاڕەکان لەبەر هۆکاری سیاسی یان هەڵچوونی کاتی، زیانی گەورە بە ئابووری جیهان دەگەیەنێت و کارێکی لۆژیکی نییە.

گوتەبێژەکەی دەوڵەتی یاسا ئاماژەی بەوەش دا، سیاسەتەکانی ئەمریکا لەسەر بنەمای بەرژەوەندی و هاوسەنگیی هێز بەڕێوە دەچن، نەک لەسەر بنەمای دروشم و کاردانەوەی خێرا، هاوکات گوتیشی: "وێناکردنی سەپاندنی گەمارۆ وەک بژاردەیەکی ئاسان، نیشانەی تێنەگەیشتنە لە ئاڵۆزییەکانی ئابووری جیهان."

لەلایەکی دیکەوە، نوری مالیکی، سەرۆکی هاوپەیمانییەکە، پێشتر رایگەیاندبوو، پاشگەزنابێتەوە لە کاندیدبوونی بۆ پۆستی سەرۆکوەزیران و پێی وایە دیاریکردنی سەرۆکی حکوومەت پرسێکی نیشتمانیی عێراقییە و پەیوەندی بە دەستوەردانی دەرەکییەوە نییە.

مالیکی ئاماژەی بەوەش کردووە، ئەو دەنگۆیانەی باس لە سزا دەکەن، تەنها بۆ فشارخستنە سەر ئەون تاوەکو پاشەکشە بکات.

ئەم ئاڵۆزییە دوای ئەوە دێت کە دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا، لە 27ـی کانوونی دووەمی 2026 لە پۆستێکدا رایگەیاندبوو، "نابێت رێگە بدرێت نووری مالیکی بگەڕێتەوە بۆ دەسەڵات"، بەو پێیەی لە سەردەمی ئەودا عێراق رووبەڕووی پشێوی و هەژاری بووەتەوە.

لە بەرانبەردا چوارچێوەی هەماهەنگی جەختی لە پشتیوانیکردنی مالیکی کردووەتەوە و بەدوای رێگەیەکدا دەگەڕێت بۆ تێپەڕاندنی ناڕەزایەتییەکانی واشنتن.