وەزارەتی بازرگانی: مانگی رەمەزان چاودێری لەسەر بازاڕەکان زیاتر دەکەین

پێش کاتژمێرێک

بریکاری وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، رایگەیاند، مانگی رەمەزان دەیان تیمی گەڕۆکمان دەبێت بۆ چاودێریکردنی بازاڕەکان و کۆنتڕۆڵکردنی نرخ.

چوار شەممە 11ـی شوباتی 2026، سەروەر کەمال هەواری، بریکاری وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، رایگەیاند لە مانگی رەمەزاندا تیمەکانی سەر بە وەزارەت سەردانی سەرجەم بازاڕاکان دەکەن و لە رووی نرخ و کوالێتیەوە چاودێرییەکی زیاتری بازاڕ دەکەن.

گوتیشی،" لە مانگی رەمەزاندا تیمە گەڕۆکەکانیان تاکوو پارشێو لە ئەرکدا بن، هاوکات داواشی لە هاووڵاتییان کرد لە کاتی هەبوونی هەر سەرپێچیەک ئاگاداریان بکەنەوە.