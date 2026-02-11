هەولێر و کوەیت جەخت لە پەرەپێدانی پەیوەندییەکان دەکەنەوە

پێش کاتژمێرێک

سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، پێشوازیی لە باڵیۆزی کوەیت لە عێراق کرد و هەردوولا خواستی خۆیان بۆ بەرەوپێشبردنی هەماهەنگیی نێوان هەولێر و کوەیت لە بوارە جۆراوجۆرەکاندا دووپات کردەوە.

ئەمڕۆ چوارشەممە 11ـی شوباتی 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، پێشوازی لە حەسەن محەممەد زەمان، باڵیۆزی کوەیت لە عێراق کرد.

لە دیدارەکەدا کە عوسمان داوود، کونسوڵی گشتیی کوەیت لە هەرێمی کوردستان ئامادەی بوو، گفتوگۆ لەبارەی پەرەپێدانی پەیوەندییەکان و دۆخی گشتیی عێراق کرا.

لە سەرەتای دیدارەکەدا، باڵیۆزی کوەیت سڵاو و رێزی میر و جێنشینی کوەیتی گەیاندە سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و ستایشی پێگەی هەرێمی کوردستانی کرد.

ناوبراو جەختی لە گرنگیی بەهێزکردنی پەیوەندیی دوولایەنەی نێوان هەردوولا کردەوە بە شێوەیەک کە خزمەت بە بەرژەوەندییە هاوبەشەکان لە بوارە جۆراوجۆرەکاندا بکات.

لای خۆیەوە، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، وێڕای بەخێرهێنان، ئاماژەی بە مێژووی پەیوەندییەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و دەوڵەتی کوەیت کرد و پێویستیی پێشخستنی ئەو پەیوەندییانەی خستە روو.

هەروەها خواستی حکوومەتی هەرێمی کوردستانی بۆ پەرەپێدانی زیاتری ئاستی هەماهەنگی و پەیوەندییەکان لەگەڵ کوەیت دووپات کردەوە.