مەسرور بارزانی: وەزارەتی پلاندانانی عێراق پێچەوانەی رێککەوتنەکان مامەڵەی کردووە

"بە پێی دەرئەنجامی سەرژمێری، رێژەی دانیشتووانی هەرێم 14.1%ـە و سازشی لەسەر ناکەین"

پێش دوو کاتژمێر

مەسرور بارزانی، لە میانەی سەرپەرشتیکردنی کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیراندا، هۆشداریدا لە بارەی لێکەوتەکانی دەستکاریکردنی ئەنجامی سەرژمێریی گشتیی دانیشتووان لە لایەن بەغداوە و رایگەیاند، ئەو هەنگاوە پێشێلکردنی رێککەوتنەکانە و کاریگەریی نەرێنی لەسەر شایستەکانی هەرێم دەبێت.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 11ـی شوباتی 2026، ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان، بە سەرپەرشتیی سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی کۆبووەوە.

سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان رایگەیاند: کە ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێم هەڵوێستی فەرمیی خۆی لە بارەی دەرەئەنجامەکانی سەرژمێریی گشتیی دانیشتووانی عێراق یەکلا کردووەتەوە و هەرچەشنە دەستکاریکردنێک لە رێژەی دانیشتووانی هەرێم رەت دەکاتەوە.

مەسرور بارزانی نیگەرانیی خۆی نیشاندا بەرانبەر بە رەفتاری وەزارەتی پلاندانانی عێراقی فیدراڵ و گوتی: "وەزارەتی پلاندانانی فیدراڵ، لە دەرەوەی بڕیارەکانی حکوومەتی عێراق و بە پێچەوانەی رێكکەوتنی هاوبەشی هەردوو حکوومەت، مامەڵەی لەگەڵ دەرئەنجامی فەرمیی سەرژمێرییەکە کردووە."

سەرۆکی حکوومەت هۆشداریدا کە ئەم هەنگاوەی بەغدا "کاریگەریی نەرێنیی دەبێت لەسەر شایستە دارایی و یاساییەکانی هەرێمی کوردستان" و جەختی کردەوە کە دۆخەکە "پێویستی بە گرتنەبەری رێکاری بە پەلە هەیە بۆ راستکردنەوەی".

مەسرور بارزانی، هەڵوێستی حکوومەتی هەرێمی کوردستانی دووپات کردەوە و رایگەیاند: "ئەنجوومەنی وەزیران دەستکاریکردنی رێژەی دانیشتووانی هەرێم لە لایەن وەزارەتی پلاندانانی فیدراڵەوە رەت دەکاتەوە و هەنگاوی پێویست دەگرێتە بەر بۆ راستکردنەوەی هەڵەکان."

هەروەها داواشی لە حکوومەتی فیدراڵ کرد کە پابەند بێت بە رێککەوتنە هاوبەشەکان و دان بە ئەنجامی فەرمی راگەیەنراوی سەرژمێرییەکەدا بنێت کە رێژەی هەرێمی کوردستان بە 14.1% جێگیر کردووە.