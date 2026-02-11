پێشەوا هەورامانی: وەزارەتی دارایی ئامادەکاری بۆ مووچەی مانگی دوو کردووە

پێشەوا هەورامانی، ناوەرۆکی کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی وەزیران بۆ کوردستان24 ئاشکرا دەکات

پێش 18 خولەک

گوتەبێژی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە کوردستان24ـی راگەیاند: لە کۆبوونەوەی ئەمڕۆ ئەنجوومەنی وەزیران باس لە پرسی سەرژمێری، زیندانیانی سیاسی لە هەرێمی کوردستان و بەشەخۆراکی هەرێم کرا

پێشەوا هەورامانی گوتی: بابەتی سەرژمێری لە کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی وەزیران بە تێر و تەسەلی باسی لێوە کرا، لە ماوەکانی ڕابردوودا رێککەوتنێک هەبوو لە نێوان هەردوو حکوومەت، کە هیچ داتا و ئامارێک لە بارەی سەرژمێرییەکە بڵاو نەکرێتەوە ئەگەر بە رێککەوتنی هەردوولا نەبێت.

ئاماژەی بەوە کرد، وەزارەتی پلاندانانی حکوومەتی عێراق دەستکاری چەند ناوچەیەکی کردووە، گۆڕانکاری تێدا کردووە کە لە رووی ئیدارییەوە سەر بە کوێن، بۆیە حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەم بابەتەی رەت کردووەتەوە.

گوتەبێژی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە درێژەی قسەکانیدا ئەوەشی خستە روو، سەرۆکی ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێم، سەرۆکی دیوانی ئەنجوومەن و وەزیری پلاندانانی راسپار،د کە رێوشوێن بگرنەبەر لە بارەی پرسی سەرژمێرییەوە.

لە بارەی مووچەی مانگەکانی داهاتووەوە، هەورامانی، ئاشکرای کرد، وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان دەستی بە ئامادەکاریی کردووە بۆ مووچەی مانگی دوو، بۆ ئەوەی بە خێرایی لیستی مووچە بنێرێت بۆ بەغدا.