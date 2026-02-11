یهكێتیی ئهوروپا 90 ملیار یۆرۆ قهرز به ئۆكرانیا دهدات
پەرلەمانی یەکێتیی ئەوروپا رەزامەندی لەسەر 90 ملیار دۆلار دەدات، وەک قەرز بە ئۆکرانیا بدات.
ئەمڕۆ چوارشەممە، 11ـی شوباتی 2026، پهرلهمانی یهكێتیی ئهوروپا ڕهزامهندی لهسهر 90 ملیار دۆلار دا، وهك قهرز به ئۆكرانیا بدات و ئهمهش دهبێته سهرچاوهیهك بۆ ژیانهوهی كیێڤ دوای 4 ساڵ له جهنگی بهردهوام لهگهڵ ڕوسیادا.
پهرلهمانتارانی یهكێتیی ئهوروپا به 458 دهنگ بهرامبهر به 140 دهنگ له بهرژهوهندی ئۆكرانیا دهنگیان به قهرزهكه دا.
بڕیاریش وایه ئهم 90 ملیاری 2 لهسهر 3ی پێداویستییه داراییهكانی ساڵی دارایی 2026 و 2027 ی ئۆكرانیا پڕبكاتهوه و له بودجهی یهكێتی ئهوروپا دابین دهكرێت.