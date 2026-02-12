ماکرۆن بۆ کوردستان24: پێویستە کورد لە بەڕێوەبردنی حکوومەتی سووریا رۆڵی هەبێت
سەرۆکی فەرەنسا بە کوردستان24ـی راگەیاند: پێویستە رێککەوتنی نێوان ئەحمەد شەرع و مەزڵووم عەبدی جێبەجێ بکرێت، هەروەها پێویستە هەسەدە تێکەڵ بە سووپای سووریا بکرێتەوە.
ئەمڕۆ پێنجشەممە، 12ـی شوباتی 2026، ئیمانوێل ماکرۆن لە وەڵامی بارزان حەسەن، پەیامنێری کوردستان24 رایگەیاند: پێویستە کورد لە بەڕێوەبردنی حکوومەتی سووریا رۆڵی هەبێت و پێویستە رێککەوتنی نێوان ئەحمەد شەرع و مەزڵووم عەبدی جێبەجێ بکرێت، هەروەها پێویستە هەسەدە تێکەڵ بە سووپای سووریا بکرێتەوە.
ماکرۆن گوتی: چەند جارێک قسەم لەگەڵ مەزڵووم عەبدی کردووە و کاری باشمان بۆ رۆژئاوا کردووە و ئاگربەستی نێوان هەسەدە و حکوومەت بۆ ئاسایشی ناوچەکە گرنگە، کوڕان و کچانی قارەمانی کورد لە جیاتی ئێمە شەڕی تیرۆریان کرد.
سەرۆکی فەرەنسا ئاماژەی بەوە دا، پشتگیری سەروەری و یەکگرتوویی سووریا دەکەین و لە نزیکەوە چاودێری دۆخی سووریا دەکەین.
هەروەها جەخت لەوە دەکاتەوە، بەدڵنیاییەوە قوربانیدانی هەسەدە لە بیرناکەین.