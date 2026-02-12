پێش 23 خولەک

سەرۆکی هەرێمی کوردستان، بۆ بەشداریکردن لە کۆنفرانسی ئاسایشی میونشن گەیشتە ئەڵمانیا، هاوکات لە کۆنفرانسەکەدا کۆمەڵێک دیدار و کۆبوونەوەی لەگەڵ سەرکردە و بەرپرسانی باڵای وڵاتان دەبێت.

ئێواره‌ی ئه‌مڕۆ پێنجشه‌ممه‌، 12ـی شوباتی 2026، نێچيرڤان بارزانى، سه‌رۆكی هه‌رێمی كوردستان، به‌ بانگهێشتێكی فه‌رمی بۆ به‌شداریكردن له‌ كۆنفرانسی ئاسایشی میونشن، گه‌یشته‌ ئه‌ڵمانیا.

ماڵپەڕی سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان بڵاوی کردەوە، له‌ کۆنفرانسه‌که‌دا نێچيرڤان بارزانى، بۆ تاوتوێكردنی دۆخی سیاسی و ئه‌منیی عێراق، هه‌رێمی كوردستان و په‌ره‌سه‌ندنه‌كانی ناوچه‌كه‌ به‌گشتی، كۆمه‌ڵێك دیدار و كۆبوونه‌وه‌ی له‌گه‌ڵ سه‌ركرده‌ و به‌رپرسانی باڵای وڵاتان دەبێت.

كۆنفرانسی ئاسایشی میونشن كه‌ ساڵانه‌ به‌ به‌شداریی ژماره‌یه‌كی زۆر له‌ سه‌رکرده‌ و به‌رپرسانی باڵای وڵاتان به‌ڕێوه‌ ده‌چێت، ده‌رفه‌تێكه‌‌ بۆ گۆڕینه‌وه‌ی بیروڕا ده‌رباره‌ی پرسی ئاسایش و سه‌قامگیری و كێشه‌ جیهانییه‌كان و تاوتوێکردنی رێگه‌چاره‌ بۆ کێشه‌ و ئاڵۆزییه‌كان.