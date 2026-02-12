دلاوەر ئاژگەیی: دیپلۆماسییەتی هەرێمی کوردستان لە هەندێک وڵاتانی سەربەخۆ بەهێزترە
دلاوەر ئاژگەیی، نوێنەری حکوومەتی ھەرێمی کوردستان لە یەکێتی ئەورووپا دەڵێت: بڕیارەکانی ئەمڕۆی پەرلەمانی ئەوروپا، بە تەنیا بۆ رۆژئاوای کوردستانە، بۆ گەلی کورد لە هەموو پارچەکان گرنگە، چونکە پشتیوانی نوێنەرانی 27 وڵاتی ئەوروپی لەخۆ دەگرێت.
پێنجشەممە 12ـی شوباتی 2026، دلاوەر ئاژگەیی لە بەرنامەی باسی رۆژی کوردستان24 گوتی: راستە بڕیارەکەی ئەمڕۆی پەرلەمانی ئەوروپا پەیوەندی بە رۆژئاوای کوردستانەوە هەیە، بەڵام بەشێوەیەکی گشیی بۆ گەلی کورد لە هەموو پارچەکان بڕیارێکی زۆر گرنگە، چونکە ئەو پشتیوانیان دەکەن پشتگیری هەرێمی کوردستان و گەلی کورد لە پارچەکانی دیکەش بکرێت، ئەمەش هەنگاوێکی گرنگە، چونکە بڕیارەکە دەنگی نوێنەرانی 27 وڵات لەخۆ دەگرێت.
هەروەها ئاماژەیدا، جگە لە بڕیارەکەی ئەمڕۆ، لە دوو رۆژی رابردوودا لەو دیبەیتانەی بۆ دەرکردنی ئەم بڕیارە رێکخرابوون، 22 پەرلەمانتاری یەکێتیی ئەوروپا زۆر بە وردی و بە جیددییەوە قسەیان لەسەر مافەکانی گەلی کورد و پاراستن و پشتیوانییەکان کرد، بۆیە دەکرێت بڵێین "هەر هیچ نەبێت گەلی کورد لە ئەوروپا دۆست و پشتیوانی زۆری هەیە".
نوێنەری حکوومەتی ھەرێمی کوردستان لە یەکێتی ئەوروپا گوتی: لە بڕیارنامەکەدا زۆر بە راشکاوانە ئاماژە بە رۆڵی ئەمریکا، فەرەنسا و هەرێمی کوردستان کراوە لە چارەسەرکردنی دۆخی سووریا بۆ ئەوەی شەڕ رابگیرێت و لایەنە ناکۆکەکان لە یەک نزیک بکرێنەوە، بۆ ئەوەی دانوستان بکرێت و شەڕ تەشەنە نەکات.
دلاوەر ئاژگەیی گوتیشی: هەرێمی کوردستان لە لایەنی دیپلۆماسییەوە بۆ چارەسەرکردنی دۆخی سووریا و رۆژئاوای کوردستان و بە گەڕانەوەی یاسایش و سەقامگیری، هێزی خۆی سەلماند، رەنگە هەندێک لە وڵاتانی سەربەخۆ ئەو هێزە دیپلۆماسییەیان نەبێت.
هەر لە بارەی بڕیارنامەکەی پەرلەمانی یەکێتیی ئەوروپا، دلاوەر ئاژگەیی باس لەوە دەکات: ئەو پرۆژانەی لەلایەن رێکخراوە ئەرورپییەکان و کۆمەڵگەی مەدەنییەوە لە بواری مرۆییەوە بۆ سووریا جێبەجێ دەکرێن، دەبێت بەشی رۆژئاوای کوردستانیشی تێدا بێت، چونکە پێشتر یەکێتیی ئەوروپا بڕی نزیکەی 620 ملیۆن یۆرۆ بۆ هاوکاریی سووریا تەرخان بکات، ئەم بڕیارەش لەلایەن پەرلەمانتارانی ئەوروپا رەخنەی لێگیرا، چونکە پیانوابوو نە دەبوایە بەبێ مەرج ئەو هاوکارییە دارایی بڕیاری خەرجکردنی بدرێت.