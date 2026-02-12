رێبەر ئەحمەد: بەهێزیی هەرێمی کوردستان لە بەرژەوەندیی هەموواندایە

پێش کاتژمێرێک

وەزیری ناوخۆی هەرێمی کوردستان دووپاتی کردەوە، فیدراڵییەت هەڕەشە نییە بۆ سەر یەکێتیی عێراق، بەڵکو تاکە سیستەمە کە دەتوانێت پەیوەندییەکانی هەولێر و بەغدا پتەو بکات و سەقامگیریی درێژخایەن مسۆگەر بکات.

پێنجشەممە، 12ـی شوباتی 2026، رێبەر ئەحمەد، وەزیری ناوخۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە میانەی پێشکەشکردنی گوتارێکدا، لە پەیمانگای هەدسۆن لە واشنتۆن خوێندنەوەیەکی وردی بۆ دۆخی هەستیاری ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، پەیوەندییەکانی هەولێر و بەغدا و هەنگاوەکانی حکوومەتی هەرێم بۆ گەشەپێدان خستە ەوو.

ناوبراو جەختی لەوە کردەوە کە ناوچەکە لەبەردەم دووڕیانێکی چارەنووسسازدایە؛ لە لایەک دەرفەتی ئابووریی هاوبەش لە ئارادایە و لە لایەکی دیکەشەوە گرژییەکان دۆخێکی نادڵنیاییان دروست کردووە.

وەزیری ناوخۆ ئاماژەی بەوە دا، کە کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە ناوچەکە، ئەگەر بەبێ بەرنامەی ورد بێت، بۆشاییەک دروست دەکات کە لایەنانی دیکە پڕی دەکەنەوە و ئەمەش ئاڵۆزییەکان قووڵتر دەکاتەوە.

رێبەر ئەحمەد رایگەیاند: "سەرهەڵدانەوەی داعش هێشتا مەترسییەکی جددی و گەورەیە. هەرێمی کوردستان وەک هاوپەیمانێکی متمانەپێکراو قوربانیی گەورەی داوە، بە جۆرێک نزیکەی 2 هەزار پێشمەرگەمان لە تێکشکاندنی داعش شەهید بوون و 12 هەزاری دیکەش بریندار بوون، قارەمانێتی بو جەرگی پێشمەرگە بوو رێگەی خۆش کرد بۆ ئازادکردنی مووسڵ." هەروەها نیگەرانیی خۆی نیشان دا سەبارەت بە دۆخی ئەمنیی سووریا و کاریگەرییەکانی لەسەر ناوچەکە.

لە بەشێکی دیکەی گوتەکانیدا، رێبەر ئەحمەد باسی لە پرسی کورد کرد و گوتی: "نەتەوەی کورد کە ژمارەی 40 ملیۆن کەسە، هێشتا دەوڵەتی نییە و مافەکانی بەدەست نەهێناوە، سەرەڕای ئەوەی هەمیشە پاڵەوانی چەسپاندنی بەها دیموکراسییەکان بووە".

وەزیری ناوخۆ پەیامێکی ئاراستەی واشنتن کرد و گوتی: "گەرەنتیی پاراستنی کورد تەنیا لە رێگەی ئەمنییەتەوە نییە، بەڵکو دەبێت ناسنامە و مافە دەستوورییەکانی گەلەکەمان بپارێزرێن، چونکە پاراستنی کورد بەشێکە لە پاراستنی ئاسایشی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست."

سەبارەت بە پەیوەندییەکانی نێوان هەولێر و بەغدا، رێبەر ئەحمەد دیدگای هەرێمی کوردستانی دووپات کردەوە کە عێراقێکی بەهێز لەسەر بنەمای جێبەجێکردنی دەستوور دەوەستێت.

ناوبراو روونی کردەوە: "فیدراڵییەت هەڕەشە نییە بۆ سەر یەکێتیی عێراق، بەڵکو تاکە سیستەمە کە دەتوانێت پەیوەندییەکانی هەولێر و بەغدا پتەو بکات و سەقامگیریی درێژخایەن مسۆگەر بکات."

هەروەها هۆشداریی دا لە عەقڵییەتی مەرکەزییەت و گوتی: "دیدگای مەرکەزییەت هەمیشە هۆی ناسەقامگیری و کارەسات بووە؛ هەر بەهۆی عەقڵییەتی مەرکەزییەتەوە بوو کە چەکی کیمیاییمان لەدژ بەکارهێنرا و ئەنفال کراین."

دەستکەوتەکانی کابینەی نۆیەم و خۆڕاگریی کوردستان

وەزیری ناوخۆ تیشکی خستە سەر بەرەوپێشچوونەکانی هەرێمی کوردستان لەژێر سەرکردایەتیی مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان.

رێبەر ئەحمەد رایگەیاند: "چیرۆکی هەرێمی کوردستان تەنیا چیرۆکی ڕووبەڕووبوونەوەی ئاڵنگارییەکان نییە، بەڵکو چیرۆکی خۆڕاگری و گەشەسەندنە. ئێمە توانیومانە ببینە خاوەنی کارەبای 24 کاتژمێری، قەیرانی ئاومان چارەسەر کردووە و خزمەتگوزارییەکانمان بە دیجیتاڵی کردووە."

وەزیری ناوخۆ جەختی کردەوە کە بەهێزیی هەرێمی کوردستان لە بەرژەوەندیی عێراق و ناوچەکە و هەموواندایە و گوتی: "ئەم دەستکەوتانە ڕەنگدانەوەی پابەندیی ئێمەیە بۆ ئەوەی لە چوارچێوەی عێراقی فیدراڵدا پشت بە خۆمان ببەستین و ببینە ناوەندێکی بازرگانی و ئابووریی گرنگ."