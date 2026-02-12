رێبەر ئەحمەد: سەقامگیریی هەرێمی کوردستان گرنگە بۆ رۆژهەڵاتی ناوەڕاست

پێش کاتژمێرێک

وەزیری ناوخۆی هەرێمی کوردستان رایگەیاند: هەرێمی کوردستان بووەتە پەناگەی ئارام بۆ زیاتر لە ملیۆنێک ئاوارە و پەنابەر. جەختی لەوەش کردەوە، ئەو سەقامگیرییەی کە لە هەرێمی کوردستان هەیە، دەرفەتی رەخساندووە بۆ کۆمپانیا ئەمریکی و ئەوروپییەکان تا بێن لە هەرێمەکەدا وەبەرهێنان بکەن.

پێنجشەممە، 12ـی شوباتی 2026، رێبەر ئەحمەد، وەزیری ناوخۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە میانەی بەشداریکردن لە پانێلێکدا لە پەیمانگای (هەدسۆن) لە واشنتن، ستراتیژیی حکوومەتی هەرێمی بۆ گەشەپێدانی ئابووری، چاکسازیی دارایی و گرنگیی مانەوەی هێزەکانی ئەمریکا خستەڕوو، هاوکات جەختی لەوە کردەوە کە دیدگای سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی بنەمای گواستنەوەی هەرێمەکەیە بۆ قۆناغێکی نوێی دیجیتاڵی و پشت بەخۆبەستن.

وەزیری ناوخۆی هەرێمی کوردستان رایگەیاند: "سوپاس بۆ ئەمەریکا و سەرۆک ترەمپ، کە بۆ ماوەیەکی درێژە دۆست و هاوبەشی هەرێمی کوردستانن."

رێبەر ئەحمەد ئاماژەی بەوە دا کە بوونی ئەمریکا لە عێراق و هەرێمی گرنگە، هاوکات دەشڵێت: "ئەمنییەت مەرجی سەرەکییە بۆ گەشەسەندن، کۆمەڵگەی هەرێمی کوردستانیش سەلماندوویەتی کە کۆمەڵگەیەکی کراوەیە و توانای خۆگونجاندنی لەگەڵ گۆڕانکارییەکان هەیە، هەروەها سەقامگیری هەرێمی کوردستان گرنگە بۆ رۆژهەڵاتی ناوەڕاست.

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، وەزیری ناوخۆ تیشکی خستە سەر بەها مرۆییەکانی هەرێمی کوردستان و روونی کردەوە، "پێکەوەژیان لە هەرێمی کوردستان کولتوور و فەرهەنگێکی قووڵە و ئێمە شانازیی پێوە دەکەین. هەرێمی کوردستان بووەتە پەناگەی ئارام بۆ زیاتر لە ملیۆنێک ئاوارە و پەنابەر کە لە ناوچەکانی دیکەی عێراق و ناوچەکە روویان تێکردووین."

بانگهێشتی کۆمپانیا ئەمریکییەکان و فرەچەشنکردنی ئابووری

سەبارەت بە دەرفەتە ئابوورییەکان، رێبەر ئەحمەد رایگەیاند: ئەو سەقامگیرییەی کە لە هەرێمی کوردستان هەیە، دەرفەتی رەخساندووە تا کۆمپانیاکانی ئەمریکا و ئەورووپا بەشداریی کارا بکەن، بە تایبەتی لە کەرتی وزە و نەوت.

ناوبراو گوتی: "لەم سەردانەمدا بۆ واشنتن لەگەڵ ژووری بازرگانیی ئەمریکا گفتوگۆی بەرهەمدارمان هەبوو و داوامان لێکردوون وەبەرهێنانی زیاتر لە هەرێمی کوردستان بکەن. دیدگای جەنابی سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی بۆ فرەچەشنکردنی سەرچاوەکانی داهات، بە تایبەت لە کەرتی گەشتوگوزار و کشتوکاڵ، زەمینەی بۆ گەشەیەکی گەورە خۆش کردووە."

شۆڕشی دیجیتاڵی و چاکسازیی بانکی

وەزیری ناوخۆ بە وردی باسی لە پرۆسەی دیجیتاڵیکردنی دامەزراوەکان کرد و وەک دەستکەوتێکی گرنگی کابینەی نۆیەم لەقەڵەمی دا.

رێبەر ئەحمەد گوتی: "بەهۆی سەرکردایەتیی بەهێزی مەسرور بارزانییەوە، کار و فەرمانگەکانی حکوومەت بە دیجیتاڵی کراون.

هاوکات گوتیشی: یەکەم دەستکەوتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە کابینەی نۆیەم، بە پڕۆژەی (هەژماری من) دەستی پێکرد بۆ دابینکردنی سیستەمێکی بانکیی بەهێز بە پێی ستانداردە نێودەوڵەتییەکان، کە کێشەی نەبوونی سیستەمی بانکیی لە هەرێم چارەسەر کردووە."

هەروەها ئاماژەی بە راگەیاندنی پرۆژەیەکی دیکەی گرنگی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کرد، ئەویش پڕۆژەی (ئی-پسووڵە)ـیە و گوتی: تەواوی هاووڵاتییان دەتوانن بەشداریی لەو پرۆژەیە بکەن، ئاسانکارییەکی زۆر باشیان بۆ دەکرێت، دەتوانن لەو رێگەوە پارەی پسووڵەکانیان بدەن.

هاوکات رێبەر ئەحمەد دووپاتی کردەوە کە هەرێمی کوردستان بەهۆی کولتوور، سەرکردایەتیی بەهێز و پلانی ستراتیژییەوە دەتوانێت ببێتە نموونەیەکی گەشەسەندوو لە ناوچەکەدا و گوتی: "ئێمە بەردەوامین لە هەوڵەکانمان بۆ گواستنەوەی ئەزموونی زیاتری ئەمریکا و ئەورووپا بۆ هەرێمی کوردستان."