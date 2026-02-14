ئەمریکا 12 فڕۆکەی ئێف-15 رەوانەی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەکات

پێش کاتژمێرێک

رۆژنامەی نیویۆرک تایمز ئاشکرایکردووە، لەپێناو بەهێزکردنی پێگەی سەربازی خۆی لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست، ئەمریکا 12 فڕۆکەی دیکەی جۆری ئێف 15ـی خێرای هێرشبەر رەوانەی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەکات.

بەرپرسانی پێنتاگۆن بە نیویۆرک تایمیزیان گوتووە؛ فڕۆکەی بۆمبهەڵگری جۆری بی دوو کە هاوینی رابردوو لە هێرشکردنەسەر بنکە ئەتۆمیەکانی ئێران بەشداریان پێکرا لە بنکەکانی خۆیان لە ئەمریکا خراونەتە حاڵەتی ئامادەباشیەوە.

ئەو بەرپرسانە ئاماژەیان بەوەشکردووە، لەگەڵ فڕۆکە جەنگییەکان ئەمریکا چەند فڕۆکەیەکی دیکەی جۆری ئەی 18ـی گراولەر کە تایبەتن بە دروستکردنی تەشویش لەسەر رادارەکان دەنێردرێنە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست.

پێشتریش رۆژنامەی نیویۆرک تایمز لە زاری چەند بەرپرسێکی ئەمریکییەوە بڵاویکردەوە، کە ئەمریکا بڕیاریداوە فڕۆکەهەڵگری "یو ئێس ئێس جیرالد فۆرد" و چەند کەشتییەکی جەنگیی رەوانەی ناوچەی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست بکات. ئەم هەنگاوەش وەک ئاماژەیەک بۆ پەرەسەندنی سەربازیی بەرچاو لە ناوچەکەدا دەبینرێت.

بەگوێرەی ئەو بەرپرسانە، تیمی فڕۆکەهەڵگری "جیرالد فۆرد" لە بڕیاری جێگیرکردنیان ئاگادارکراونەتەوە، وەک ئامادەکارییەک بۆ جووڵەکردنیان بەرەو گۆڕەپانی ئۆپەراسیۆنەکان لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست.

لە راپۆرتەکەدا روونکراوەتەوە کە "جیرالد فۆرد" دەچێتە پاڵ کەشتی "یو ئێس ئێس ئەبراهام لینکۆڵن" کە ئێستا لە ناوچەی کەنداوە، ئەمەش واتای بەهێزترکتردنی توانای سەربازیی دەریایی ئەمریکایە لە رێگەی دوو گرووپی فڕۆکەهەڵگر لە یەک چوارچێوەی جوگرافیدا.

ئەم جووڵە سەربازییانە لە چوارچێوەی ئامادەکارییە بەردەوامەکانی واشنتن دێت لە ناوچەکەدا، لە کاتێکدا گرژییە ناوچەییەکان روو لە هەڵکشانن و ناردنی کەشتییەکان وەک ئاماژەیەک بۆ ئاستی ئامادەیی و رێگریی سەربازیی ئەمریکا لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست لێکدەدرێتەوە.