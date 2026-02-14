سەباح نوعمان: سوپای عێراق تەواو ئامادەیە بۆ پاراستنی سنوورەکان

پێش 3 کاتژمێر

لەگەڵ نزیکبوونەوەی کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە عێراق، هێزە چەکدارەکانی عێراق خۆیان بۆ قۆناخێکی نوێی بەرپرسیارێتی ئامادە دەکەن.



ئێستا سوپای عێراق تەنیا جەخت لەسەر زیادکردنی ژمارەی سەرباز ناکاتەوە، بەڵکو کار دەکات بۆ بنیاتنانی هێزێکی پیشەیی بە نوێترین تەکنەلۆژیای سەربازی و چەکی پێشکەوتوو تەیار کرابێت. ئامانجی سەرەکی بریتییە لە کەمکردنەوەی پشتبەستن بە هاوکارییە دەرەکییەکان و گەیشتن بە قۆناخی خۆبژێوی لە رووی راهێنان و پڕچەککردنەوە.



سەباح نوعمان، گوتەبێژی فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکان، لە لێدوانێکدا بۆ میدیا عێراقییەکان رایگەیاند: "عێراق بە هەنگاوی بڕواپێکراوەوە بەرەو بنیاتنانی سیستەمێکی سەربازیی پیشەیی هەنگاو دەنێت. ئەم سیستەمە سوود لەو ئەزموونە مەیدانییە دەبەستێت کە لە شەڕی دژی دەوڵەتە تێرۆریستییەکاندا بەدەست هاتووە."

نوعمان جەختی لەوەش کردەوە، سوپا لەسەر بنەمای دڵسۆزی بۆ دەوڵەت و دەستوور و دوکتورینێکی نیشتمانی یەکگرتوو ئاراستە دەکرێت.



بەگوێرەی پلانە نوێیەکان، سوپای عێراق کار لەسەر چەند تەوەرێکی ستراتیژی دەکات، یکەمیان هەوڵدان بۆ بەرهەمهێنانی پێداویستییە سەربازییەکان لە ناوخۆدا. هەروەها بەهێزکردنی تواناکانی بەرگری ئاسمانی وەک قەڵغانێکی نیشتمانی و ئامادەکاری بۆ رووبەڕووبوونەوەی هەڕەشە تەکنەلۆژییە مۆدێرنەکان. لەگەڵ سوودوەرگرتن لەو شارەزاییەی لە شەڕی دژی داعشدا لە ناوچە ئاوەدانەکاندا بەدەست هاتووە.