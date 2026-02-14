وەزارەتی تەندروستی بە تۆمەتی "تەشهیر و ناوزڕاندن" کەناڵ8 دەداتە دادگا

پێش دوو کاتژمێر

وەزارەتی تەندروستی بە توندی وەڵامی راپۆرتێکی کەناڵ8 دەداتەوە و رایدەگەیەنێت، بەهۆی بڵاوکردنەوەی زانیاریی ناڕاست و تێکەڵکردنی کەرتی تەندروستی بە مەرامی سیاسی، رێکاری یاسایی بەرانبەر ئەو کەناڵە دەگرنە بەر و رووبەڕووی دادگایان دەکەنەوە.

شەممە، 14ـی شوباتی 2026، وەزارەتی تەندروستیی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە روونکردنەوەیەکدا کە ئاراستەی ڕای گشتیی کردووە، رەتیدەکاتەوە هیچ کۆمپانیایەکی بواری تەندروستی بە ناوی "ئارین بارزانی" بوونی هەبێت و ئەو زانیارییانەی لە لایەن کەناڵ 8ـەوە بڵاو کراونەتەوە، بە "دوور لە راستی" وەسف دەکات.

لە ڕوونکردنەوەکەدا هاتووە: "کەناڵ 8 بەدەر لە ئاکاری پیشەییانەی راگەیاندن، بابەتێکی بێ بنەمای بڵاو کردووەتەوە و بابەتێکی تەندروستیی بە مەبەستی سیاسی و دوور لە هەموو پرەنسیپێک بەکار هێناوە".

وەزارەتی تەندروستی هۆشداری دەدات کە مافی خۆیانە رێکاری یاسایی بگرنە بەر و رایگەیاندووە: "بە مافی خۆمان و گشتیی دەزانین کەناڵی ناوبراو رووبەڕووی دادگا بکەینەوە، لە بەرانبەر ئەو تەشهیر و ناوزڕاندنەی بەرانبەر وەزارەتەکەمان کردوویانە".