بەرگری شارستانی هەولێر: رووداوەکان کەمبوونەتەوە و زیاتر لە 400 هاووڵاتی رزگارکراون

پێش 3 کاتژمێر

بەڕێوەبەرایەتی بەرگری شارستانی پارێزگای هەولێر، لە کۆنفرانسێکی رۆژنامەوانیدا ئاماری رووداوەکانی خستە روو و رایگەیاند، بەهۆی پلانە تۆکمەکان و دابینکردنی کەرەستەی پێشکەوتوو، رووداوەکان بە شێوەیەکی بەرچاو کەمیان کردووە.

یەکشەممە 15ـی شوباتی 2026، شاخەوان سەعید، گوتوبێژی بەرگری شارستانی هەولێر رایگەیاند: "ئامارەکان نیشانی دەدەن کە رووداوەکان بە ڕێژەی 67% کەمبوونەتەوە، لە ساڵی 2024دا دوو هەزار و 206 حاڵەت تۆمارکرابوو، بەڵام لە ساڵی 2025دا تەنها 732 رووداو هەبووە، ئەمەش دەستکەوتێکی گەورەیە."

گوتەبێژی بەرگری شارستانی ئاماژەی بەوە کرد، ئەم کەمبوونەوەیە بۆ چەند هۆکارێک دەگەڕێتەوە، لەوانە پشتگیری بەردەوامی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و وەزارەتی ناوخۆ، دابینکردنی ئامێر، ئۆتۆمبێل و کەلوپەلی پێشکەوتووی ئاگرکوژێنەوە و رزگارکردن، هەروەها ئەنجامدانی خولی مەشق و راهێنانی بەردەوام بۆ ئەفسەر و کارمەندان لە ناوەوە و دەرەوەی هەرێم.

شاخەوان سەعید جەختی لەوەش کردەوە، تیمەکانیان توانیویانە لە ماوەی رابردوودا زیاتر لە 400 هاووڵاتی لە رووداوە جیاجیاکاندا بە سەلامەتی رزگار بکەن، گوتیشی، "خێرا گەیشتنی تیمەکانمان بۆ شوێنی رووداوەکان و کۆنترۆڵکردنی ئاگر، رێگر بووە لەوەی قەبارەی زیانەکان گەورەتر بن."

لە کۆتاییدا، سوپاسی بەڕێوەبەرایەتی گشتی بەرگری شارستانی هەرێم و وەزارەتی ناوخۆی کرد بۆ هاوکارییە بەردەوامەکانیان لە دابینکردنی پێداویستییەکان بۆ پاراستنی گیان و ماڵی هاووڵاتییان.