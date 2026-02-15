نەبوونی کارەبای نیشتمانی و گرانی نرخی مۆلیدە، دۆخی هاووڵاتیانی ئەنباری خراپ کردووە

پێش دوو کاتژمێر

کارەبای پارێزگای ئەنبار بەنزیکەیی لەلایەن مۆلیدە ئەهلییەکانەوە دابیندەکرێت، هاووڵاتیان رۆژانە چەند کاتژمێرێکی کەم کارەبای نیشتیمانیان پێدەدرێت، گلەیی ئەوە دەکەن، بەشێکی سەرەکی داهاتیان بۆ مۆلیدەکان دەڕوات، چونکە نرخی یەک ئەمپێر گەیشتووەتە سەرووی 20 هەزار دینار.

ئەبو حاتەم، هاووڵاتی بە کوردستان24ـی راگەیاند، مۆلیدە بووەتە بارێکی قورس لەسەرشانی هاووڵاتیان، نرخی یەک ئەمپێر 20 هەزار دیناری تێپەڕاندووە، گرنگ و پێویستە حکوومەت پەرە بە کەرتی وزە بدات و چاو لەدەست نەبێت.

موستەفا جاسم، هاووڵاتی دەڵێت: تەنیا دەمەوێت بزانم هەژار چی بکات لەدەستی ئەم دۆخە، بۆ کوێ بڕوات؟ دەبێت چارەسەرێک بۆ کارەبا هەبێت، گونجاو نیە 2026ەو ئێمە هێشتا قەیرانی کارەبامان هەیە.

پسپۆڕانی بواری وزە باس لەوەدەکەن، رزگاربوونی ئەنبار لە قەیرانی کارەبا بەدی نایەت ئەگەر بەخێرایی وەبەرهێنان لە گازی هاوڵ نەکرێت، ئەو گازەی لە کێڵگە نەوتیەکان بەفیڕۆ دەچێت و نەکرێت بە وزەی کارەبا، ئەمە وادەکات پشت بەستن بە مۆلیدەکان کەمببێتەوە و باری سەرشانی هاووڵاتیان لەرووی داراییەوە سوک بکات.

عەبدولقادر دلێمی، پسپۆڕی وزە گوتی: ئەو گازەی لە پارێزگای ئەنبار هەیە گەر بەکاربهێنرێت و وەبەرهێنانی تێدا بکرێت گەل لێی دەحەسێتەوە، ئەگەر کۆمپانیای بیانی وەکو کۆمپانیا ئیماراتی و تورکییەکان بهێنن بەباشی کار لەسەر ئەم گازە بکەن، ئەوە نەک تەنیا بەرهەمهێنان لە کارەبا، بەڵکو دەتوانین گازەکە هەناردەی وڵاتانی دیکەش بکەین.

لەگەڵ زیادبوونی توڕەیی خەڵک لە دۆخی کارەبا، دانیشتووانی ئەنبار داوای باشترکردنی سیستەمی کارەبا و زیادکردنی کاتژمێرەکانی پێدان دەکەن، جەختیش دەکەنەوە، بەردەوامی پشت بەستن بە مۆلیدە ئەهلییەکان چیتر بژاردەیەکی باش و سەلامەت نییە.