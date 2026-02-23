ئەوروپا بەنیازە رێککەوتنی بازرگانیی لەگەڵ ئەمریکا رابگرێت

پێش دوو کاتژمێر

بەهۆی ناڕوونی سیاسەتە بازرگانییەکانی دۆناڵد تره‌مپ، سەرۆکی لیژنەی بازرگانی لە پەرلەمانی ئەوروپا پێشنیازی هەڵپەساردنی بڕیاری پەسندکردنی رێککەوتنی بازرگانی نێوان یەکێتی ئەوروپا و ئەمریکا دەکات.

سەرۆکی لیژنەی بازرگانی لە پەرلەمانی ئەوروپا بەنیازە پێشنیازی پەسندکردنی رێککەوتنی بازرگانی نێوان یەکێتی ئەوروپا و ئەمریکا سڕ بکات، تا ئەو کاتەی پەرلەمان وردەکاری تەواوی لە ئیدارەی دۆناڵد تره‌مپەوە دەستدەکەوێت سەبارەت بە سیاسەتی بازرگانی نوێی واشنتن.

بێرند لانج، سەرۆکی لیژنەی بازرگانی پەرلەمانی ئەوروپا رایگەیاند، لە کۆبوونەوەیەکی نائاسایی رۆژی دووشەممەدا پێشنیازی راگرتنی کارە یاساییەکانی پەیوەست بە رێککەوتننامەی "تێرنبێری" دەکات، تا ئەو کاتەی هەڵسەنگاندنێکی یاسایی گشتگیر و بەڵێنی روون لە ئەمریکاوە بەدەستدەهێنن.

لانج لە هەژماری خۆی لە سۆشیاڵ میدیا نووسیویەتی: "ئەمە نارێکییەکی تەواوی گومرگییە لەلایەن حکوومەتی ئەمریکاوە. کەس ناتوانێت تێبگات، کە چی روودەدات، تەنیا کۆمەڵێک پرسیاری بێ وەڵام و دڵەڕاوکێیەکی زۆر بۆ یەکێتیی ئەوروپا و هاوبەشە بازرگانییەکانی دیکەی ئەمریکا دروستبووە."

لیژنەی بازرگانی لە پەرلەمانی ئەوروپا، پێشنیازی کۆبوونەوەی نائاسایی کردبوو ، بە مەبەستی دووبارە هەڵسەنگاندنەوەی رێککەوتنی بازرگانی لەگەڵ ئەمریکا، ئەمەش دوای بڕیارەکەی دادگای باڵای ئەمریکا دێت بۆ هەڵوەشاندنەوەی بەشێکی زۆری ئەو باجە گومرگییە نێودەوڵەتییەی کە دۆناڵد ترەمپ بەسەر زیاتر لە 100 وڵاتدا سەپاندبووی و لەنێوانیاندا وڵاتانی ئەوروپاش هەن.

بەگوێرەی ئەو رێککەوتنەی هاوینی رابردوو لە نێوان تره‌مپ و ئۆرسۆلا ڤۆندەرلاین، سەرۆکی کۆمیسیۆنی ئەوروپا واژۆ کرا، باجی گومرگی بە رێژەی 15% دەخرێتە سەر زۆربەی هەناردەکانی یەکێتیی ئەوروپا بۆ ئەمریکا، لە بەرامبەردا باجی سەر کاڵا ئەمریکییەکان بۆ ناو ئەوروپا لادەبرێت. هەروەها ئەمریکا بەردەوام دەبێت لە سەپاندنی باجی 50% لەسەر هاوردەی پۆڵا و ئەلەمنیۆمی ئەوروپی.

یەکێتیی ئەوروپا هاوینی رابردوو بە ناچاری ئەم رێککەوتنەی واژۆ کرد، بەو هیوایەی رێگری لە هەڵگیرسانی جەنگێکی بازرگانی گشتگیر بکات و پشتیوانییە ئەمنییەکانی ئەمریکا بۆ کیێڤ بەردەوام بێت. بڕیار وابوو پەرلەمان لە مانگی ئاداردا رێککەوتنەکە پەسند بکات.

دوای بڕیارەکەی دادگای باڵا لە رۆژی هەینی، تره‌مپ رایگەیاند کە باجێکی جیهانی بە رێژەی 10% دەسەپێنێت، بەڵام رۆژی شەممە رایگەیاند کە رێژەکە بۆ 15% بەرز دەکاتەوە، ئەمەش بووە هۆی شڵەژانی زیاتری بازاڕەکان. ئەم باجە نوێیانە پشت بە ماددەی 122ی یاسای بازرگانی ساڵی 1974 دەبەستن، کە رێگە بە سەرۆک دەدات بۆ ماوەی 150 رۆژ بەبێ رەزامەندی کۆنگرێس باجی گومرگی بسەپێنێت.

لانج گومانی خۆی نیشان دا لەوەی ئایا سەپاندنی ئەم باجانە لەگەڵ رێککەوتننامەی "تێرنبێری" دەگونجێت یان نا، جەختیشی کردەوە کە "روونی و دڵنیایی یاسایی مەرجێکی بنەڕەتییە پێش هاوێشتنی هەر هەنگاوێکی دیکە."