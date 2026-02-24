پەرلەمانی عێراق بۆ دابینکردنی مووچە پەنا دەباتە بەر یاسای ئاسایشی خۆراک

پێش دوو کاتژمێر

بەهۆی نەبوون و پەسەندنەکردنی بودجەی گشتی، پەرلەمانی عێراق هەنگاو بۆ دەرکردنی یاسای ئاسایشی خۆراک دەنێت وەک بژاردەیەکی کاتی، بەمەبەستی پڕکردنەوەی مووچە و خەرجییە سەرەکییەکان.

مورتەزا عەبوود ئیبراهیمی، پەرلەمانتاری عێراق بە رۆژنامەی سەباحی فەرمی راگەیاندووە، "یاسای پاڵپشتیی فریاگوزاری ناتوانێت جێگەی بودجەی گشتی بگرێتەوە، بەڵام دەکرێت بەکاربهێنرێت بۆ دابینکردنی ماددە خۆراکییە سەرەکییەکان، وەک پاڵپشتیکردنی فۆرمی خۆراک و زامنکردنی بەردەوامیی پێدانی مووچە و خەرجییە پێویستەکان."

ئەو پەرلەمانتارە روونیشیکردەوە کە بژاردە پێشنیازکراوەکان بریتین، لە خەرجکردنی پارە بەپێی بنەمای بودجەی ساڵی رابردوو، لەگەڵ دەرکردنی یاسای کاتی بۆ پڕکردنەوەی پابەندبوونە پێویستەکان.

لەلایەکی دیکەوە، عودەی زاملی، پەرلەمانتار، جەختی لە گرنگیی وەبەرهێنان لە هەر زیادەیەکی دارایی کردەوە کە لە یاسای پێشووی ئاسایشی خۆراکەوە بەدەستهاتبێت، بۆ ئەوەی بەسەر پارێزگاکاندا دابەش بکرێت بەمەبەستی پاڵپشتیکردنی ئاوەدانکردنەوە و رەخساندنی هەلی کار.

لای خۆشیەوە، زەهرا لوقمان ساعدی، پەرلەمانتار ئاماژەی بەوە کرد، ئەم یاسایە رێکارێکی تایبەتە و خەرجییەکانی تەنیا بۆ مووچە، فۆرمی خۆراک و پڕۆژە بەردەوامەکان سنوردار دەبێت.

هاوکات، زولێخا ئەلیاس، پەرلەمانتار، پێشبینی دەرکردنی یاسایەکی دارایی فریاگوزاری کرد بۆ دابینکردنی مووچە و قەرزەکان، یان پەنابردن بۆ قەرزی ناوخۆیی، ئەو رایگەیاند، دەسەڵاتەکانی حکوومەتی ئێستا تەنیا بۆ بەڕێوەبردنی کاروباری رۆژانە کورت دەبێتەوە و ناتوانێت پڕۆژەی گەورە جێبەجێ بکات یان دامەزراندنی نوێ ئەنجام بدات.

لە کۆتاییدا، شارەزایانی ئابووری پێیان وایە کە ئەم رێکارانە تەنیا وەک هەنگاوی کاتی دەمێننەوە بۆ زامنکردنی بەردەوامیی خزمەتگوزارییە سەرەکییەکان، بەڵام جێگەی نەبوونی بودجەی گشتی ناگرنەوە و وەڵامدەری پێداویستییە وەبەرهێنانە درێژخایەنەکان نین.