کەشناسی: لە زاخۆوە نمەبارانێک دەستیپێکردووە و تەواوی ناوچەکانی هەرێم دەگرێتەوە

پێش کاتژمێرێک

بەشی پێشبینی بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان رایگەیاند، شەپۆلێکی نمەباران لە زاخۆوە دەستیپێکردووە و تا سبەی شەو دەگاتە سلێمانی و هەڵەبجە، هاوکات لە ناوچە شاخاوییەکاندا بە پچڕپچڕی بەفر دەبارێت و ئەگەری هەیە ناوەندی قەزا و ناحیەکانی ناوچە شاخاوییەکان بگرێتەوە.

لە دوای نیوەڕۆی ئەمڕۆ پێنجشەممەوە 26ی شوباتی 2026، شەپۆلێکی نمەباران بەشێک لە ناوچەکانی سنووری ئیدارەی سەربەخۆی زاخۆی گرتووەتەوە، ئێستاش کاریگەریی شەپۆلەکە بۆ سەر چەند ناوچەیەکی پارێزگای دهۆک بەشێوەی هەورە تریشقە درێژبووەتەوە.

بە گوێرەی پێشبینییەکانی کەشناسی، تاوەکوو نیوە شەو نمەباران و بارینی مامناوەند سەرجەم ناوچە شاخاوییەکانی پارێزگای هەولێر و ناوەندی شار و دەشتی هەولێر دەگرێتەوە، هاوکات لە ناوچە شاخاوییەکانی باکوور و باکووری رۆژهەڵاتی هەرێمی کوردستان بەفر دەبارێت.

ئاماژەی بەوەشداوە، لە دوای نیوەشەو تا بەرەبەیانی سبەی هەینی 27ی شوباتی 2026، کاریگەری بارانبارین بۆ ناوچەکانی رۆژهەڵاتی هەولێر، کۆیە، ئیدارەی سەربەخۆی راپەڕین، کەرکووک و گەرمیان درێژ دەبێتەوە، دواتر بارانبارین دەگاتە سنووری سلێمانی و هەڵەبجە و ناوچەکانی دیکەی گەرمیان، هاوکات لە ناوچە شاخاوییەکاندا بە پچڕ پچڕی بەفر دەبارێت.

هەر بە گوێرەی پێشبینییەکان لە ئێوارەی هەینی و شەوی شەممەدا باران کۆتایی دێت، بەڵام بەفربارین لە ناوچە شاخاوییە بەرزەکاندا بەردەوام دەبێت و پلەکانی گەرما بەگوێرەی ناوچەکان بە نزیکەی 4 تا 7 پلەی سیلیزی نزم دەبنەوە، دوای بارانەکە ئەگەری خۆڵبارین لە باشووری هەولێر و سنووری پارێزگای کەرکووک و ئیدارەی سەربەخۆ گەرمیان هەیە.

بڕی بارینی پێشبینیکراو لە ناوەندی پارێزگاکانی بۆ رۆژانی ئەم شەپۆلە:

باری کەش هەولێر سلێمانی هەڵەبجە کەرکووک دهۆک باران بە ملم (10-6) (5-3) (4-2) (8-5) (12-8)

بڕی بارینی پێشبینیکراو لە ناوەندی ئیدارە سەربەخۆکان بۆ رۆژانی ئەم شەپۆلە: