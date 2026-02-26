عێراقچی: دانوستانەکان ئەرێنی بوون

پێش کاتژمێرێک

وەزیری دەرەوەی ئێران، ئەنجامی گەڕی سێیەمی دانوستانەکانی وڵاتەکەی لەگەڵ ئەمریکا بە "باشترین و جددیترین" وەسف دەکات و رایدەگەیەنێت، کە پێشکەوتنی بەرچاو بە دی هاتووە و بڕیارە هەفتەی داهاتوو گەڕێکی دیکەی گفتوگۆکان دەست پێبکەنەوە.

پێنجشەممە، 26ـی شوباتی 2026، عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران، لە کۆنفرانسێکی رۆژنامەوانیدا، وردەکاریی کۆبوونەوە و دانوستانەکانی ئەمڕۆی لەگەڵ لایەنی ئەمەریکی خستە روو و ئاستی گفتوگۆکانی بە "بەرز و ئەرێنی" وەسف کرد.

عێراقچی گوتی: "بڕیارە دووشەممەی داهاتوو لە ڤیەننا دانوستانی تیمەکانی تەکنیکی نێوان هەردوو وڵات دەست پێدەکات. ئاماژەی بەوەش دا، کە لە دانوستانەکانی ئەمڕۆدا "پێشکەوتنی بەرچاو" بە دی هاتووە، هەروەها لە ماوەی ئەو کاتە زۆر و درێژەدا، پێشکەوتنی باشمان بە دەست هێنا و بە جیددی چووینە ناو بنەماکانی رێککەوتن.

وەزیری دەرەوەی ئێران، جەختی لە گرنگیی ناوەرۆکی دانوستانەکان کردەوە و گوتی: "ئەمە یەکێک بوو لە جیددیترین، گرنگترین و باشترین ئەو گفتوگۆیانەی کە لە مێژووی دانوستانەکانماندا لەگەڵ ئەمریکا ئەنجاممان داون".

وەزیرەکە سەبارەت بە خاڵە ناکۆکەکان روونی کردەوە: "لە بارەی هەندێک پرسەوە لە لێکتێگەیشتن نزیک بووینەتەوە، سروشتییە کە جیاوازی لە بۆچوونەکاندا بمێنێت، بەڵام ئاستی جیددییەت لای هەردوولا لە جارەکانی پێشوو زیاتر بوو."

لە بەشێکی دیکەی لێدوانەکەیدا، عێراقچی تیشکی خستە سەر پرسی هەڵگرتنی سزاکان و گوتی: "سەبارەت بە لابردنی سزاکان، ئێمە داواکارییەکانی خۆمان بە روونی و دیاریکراوی خستووەتە روو. هەروەها گفتوگۆمان کرد لەسەر ئەو پرسەی لە ئەنجوومەنی ئاسایش دەوروژێندرێت و چۆنیەتی مامەڵەکردن لەو چوارچێوەیەدا."

سەبارەت بە بەشداریکردنی رافائێل گرۆسی، بەڕێوەبەری گشتیی ئاژانسی نێودەوڵەتیی وزەی ئەتۆمی، عێراقچی رایگەیاند: "ئامادەبوونی گرۆسی لە رووی هونەری و تەکنیکییەوە باش بوو و پێشکەوتنی باشمان لەو لایەنەشەوە بە دەست هێنا."

عێراقچی ئاماژەی بەوەش دا، کە بەدر ئەلبوسعیدی، وەزیری دەرەوەی عوومانیش کەشوهەوای دانیشتنەکانی بە "ئەرێنی" وەسف کردووە.

لە لایەکی دیکەوە ئاژانسی هەواڵی تەسنیم بڵاوی کردەوە، لە چوارچێویە نیازپاکی دیپلۆماسی، عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران و ستیڤ ویتکۆف، نێردەی تایبەتی ترەمپ بۆ کاروباری رۆژهەڵاتی ناوەڕاست، چاویان بە یەکتر کەوت و بە راستەوخۆ هەندێک گفتوگۆیان کرد.

ئەم لێدوانانەی عێراقچی ئاماژەن بۆ وەرچەرخانێک لە ئاستی لێکتێگەیشتنەکان، سەرەڕای ئەوەی پێشتر هەندێک سەرچاوە باسیان لە هەبوونی ناکۆکی دەکرد. هەروەها دەستپێکردنی کۆبوونەوە تەکنیکییەکان لە بارەگای ئاژانسی نێودەوڵەتیی وزەی ئەتۆمی لە ڕۆژی دووشەممەی داهاتوو ئاماژەیە بۆ ئەوەی هەردوو لا گەیشتوونەتە ئاستێکی بەرزتر لە جددییەت.

گەڕی سێیەمی دانوستانی نێوان ئێران و ئەمریکا

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 26ـی شوباتی 2026، نزیکەی کاتژمێر 11ـی پێش نیوەڕۆ بە کاتی هەرێمی کوردستان، قۆناغی یەکەمی گەڕی سێیەمی دانوستانی نێوان شاندەکانی ئەمریکا و ئێران دەستی پێکرد.

عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران سەرۆکایەتیی شاندی دانوستانکاری وڵاتەکەی دەکرد؛ شاندی دانوستانکاری ئەمریکیش لە لایەن ستیڤ ویکتۆف، نێردەی سەرۆکی وڵاتەکەوە سەرۆکایەتیی دەکرا.

لە بارەی قۆناغی یەکەمی گەڕی سێیەمی دانوستانەکان ئیسماعیل بەقایی، گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران، لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانی لە جنێڤ، گوتی: شاندی دانوستانکاری وڵاتەکەیان گفتوگۆیەکی چڕ و پڕی بۆ ماوەی نزیکەی سێ کاتژمێر لەگەڵ ئەمریکا ئەنجام داوە.

بەقایی ئاماژەی بەوە دا، کۆبوونەوەکە بە ئامادەبوونی کەسایەتییە دیارەکان، لەوانە وەزیری دەرەوەی سەڵتەنەتی عوممان و بەڕێوەبەری ئاژانسی نێودەوڵەتیی وزەی ئەتۆمی بەڕێوە چوو.

گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران، جەختی کردەوە، کە هەردوو تیمی دانوستانکاری ئەمریکی و ئێرانی، دید و بۆچوونەکانی خۆیان بە شێوەیەکی جیددی خستە روو.

گوتیشی: قۆناغی یەکەمی گەڕی سێیەمی دانوستانەکان کۆتایی هات و دوای بەربانگ دەست بە قۆناغی دووەمی گەڕی سێیەمی دانوستانەکان دەکەینەوە.

هەر لە بارەی قۆناغی یەکەمی گەڕی سێیەمی دانوستانەکان، بەدر ئەلبوسەعیدی، وەزیری دەرەوەی عوممان، لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی (ئێکس) نوسیوویەتی: دانوستانەکانی ئەمڕۆ داهێنەرانە و ئەرێنی بوونە.