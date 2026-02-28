عێراق: سیاسەتی ئێمە رەتکردنەوەی جەنگە و سەرکۆنەی هێرشەکانی سەر ئێران دەکەین

پێش دوو کاتژمێر

وەزارەتی دەرەوەی عێراق، بۆردومانکردنی ناوچەکانی ناوەڕاستی عێراق و هەرێمی کوردستانی سەرکۆنە کرد و بە هەوڵێکی مەترسیدار بۆ راکێشانی بەغدا بۆ ناو "ئاگر و ناوجەرگەی جەنگ" وەسفی کرد، هاوکات پشتیوانیی خۆی بۆ چارەسەری ئاشتییانە دووپات کردەوە.

شەممە، 28ـی شوباتی 2026، وەزارەتی دەرەوەی عێراق، لە راگەیەنراوێکی فەرمیدا، نیگەرانیی قووڵی خۆی بەرانبەر بەو دەستدرێژییانە دەربڕی کە کراونەتە سەر خاکی عێراق.

وەزارەتەکە رایگەیاند: "بە توندی سەرکۆنەی ئەو پەلامارانە دەکەین کە ناوچە جیاوازەکانی ناوەڕاستی وڵات و هەرێمی کوردستانیان کردووەتە ئامانج و بە هەڕەشەیەکی راستەوخۆ بۆ سەر ئاسایش و سەقامگیریی عێراقی دەزانین."

لە بەشێکی دیکەی راگەیەنراوەکەدا هاتووە، ئەم هێرشە دوژمنکارییانە ئامانجیان ئەوەیە عێراق پەلکێشی ئەو جەنگە بکەن کە لە ناوچەکەدا بەردەوامە.

وەزارەتی دەرەوە جەختی کردەوە کە سیاسەتی نەگۆڕی عێراق بریتییە لە رەتکردنەوەی جەنگ و بڕوابوون بە چارەسەرکردنی ململانێکان لە رێگەی دانوستان و مێزی گفتوگۆوە.

هەروەها عێراق هەڵوێستی خۆی بەرانبەر بە دراوسێکەی روونکردەوە و رایگەیاند: "ئیدانەی ئەو هەڵمەتە سەربازییە بەردەوامانە دەکەین کە دەکرێنە سەر کۆماری ئیسلامیی ئێران، هۆشداریش دەدەین کە فراوانکردنی رووبەری جەنگەکە هەڕەشەیەکی گەورەیە بۆ سەر ئاسایشی سەرجەم وڵاتانی ناوچەکە."

ئەم راگەیەنراوەی وەزارەتی دەرەوەی عێراق لە کاتێکدایە، بەیانیی ئەمڕۆ شەممە، 28ـی شوباتی 2026، ئەمریکا و ئیسرائیل هێرشی ئاسمانییان بۆ سەر ئێران دەست پێکرد و لە ئەنجامدا چەند سەرکردەیەکی وڵاتەکە کوژران.

لە بەرانبەردا ئێران هەر زوو وەڵامی ئەو هێرشانەی دایەوە و وێڕای ئاراستەکردنی ژمارەیەک مووشەک بۆ ئیسرائیل، چەندین بنکە و بارەگا سەربازییەکانی ئەمریکای لە وڵاتەکانی ناوچەکەدا کردە ئامانج.