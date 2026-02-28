پەیامی هاوخەمیی سەرۆک بارزانی بۆ کۆچی دوایی حەمید مەجید مووسا

پێش کاتژمێرێک

سەرۆک بارزانی پرسە و سەرەخۆشیی ئاراستەی خانەوادە و کەسوکاری خودالێخۆشبوو حەمید مەجید مووسا و هەڤاڵ و هاوڕێیانی و سەرکردایەتی و ئەندامانی حزبی شیوعیی عێراق و کوردستان دەکات

شەممە 26ـی شوباتی 2026، سەرۆک بارزانی پەیامێکی هاوخەمی بڵاو کردووەتەوە و تێیدا ئاماژەی داوە، بەداخێکی زۆرەوە هەواڵی کۆچی دوایی سیاسەتمەدار و تێکۆشەری دێرینی عێراق و سکرتێری پێشووتری حزبی شیوعیی عێراق و کوردستان حەمید مەجید موسامان پێ گەیشت. حەمید مەجید مووسا ڕۆڵێکی کارای لە خەباتی گەلانی عێراق دژ بە دیکتاتۆری و ستەمکاری و گەیشتن بە ئازادی و دیموکراسی گێڕاوە و یەکێک لەو کەسایەتییە سیاسییانەی عێراقی بوو کە هاوسۆز و پشتیوانی دۆزی ڕەوای گەلی کوردستان بوو.

لە پەیامەکەدا هاتووە، پرسە و سەرەخۆشیی خۆمان ئاراستەی خانەوادە و کەسوکاری خودالێخۆشبوو حەمید مەجید مووسا و هەڤاڵ و هاوڕێیانی و سەرکردایەتی و ئەندامانی حزبی شیوعیی عێراق و کوردستان دەکەم و خۆم بە هاوبەشی خەمیان دەزانم.

سەرۆک بارزانی دەشڵێت: لە خودای مەزن داواکارم ڕۆحی خودالێخۆشبوو بە بەهەشتی بەرین شاد بکات و سەبر و ئارامی بە هەموو لایەک ببەخشێت.