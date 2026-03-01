عێراق و سعوودییە: دەبێت شەڕ رابگیرێت

پێش کاتژمێرێک

وەزیرانی دەرەوەی عێراق و سعوودییە لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا تاوتوێی دۆخی ئاڵۆزی ناوچەکەیان کرد و جەختیان لە پێویستیی رێگریکردن لە تەشەنەسەندنی ململانێکان و پاراستنی ئاسایشی گەرووی هورمز کردەوە.

ئەمڕۆ یەکشەممە 1ـی ئاداری 2026، فوئاد حوسێن، جێگری سەرۆکوەزیران و وەزیری دەرەوەی عێراق، لەگەڵ شازادە فەیسەڵ بن فەرحان، وەزیری دەرەوەی سعوودییە پەیوەندییەکی تەلەفۆنی ئەنجام دا.

بەگوێرەی راگەیەنراوی وەزارەتی دەرەوەی عێراق، تەوەری سەرەکیی گفتوگۆکان تایبەت بووە بە پەرەسەندنە ئەمنییەکان و ئاڵۆزییەکانی ناوچەکە.

لە راگەیەنراوەکەدا هاتووە، هەردوولا هەڵسەنگاندنیان بۆ ئەو هێرش و پەرەسەندنە سەربازییانە کردووە کە رووبەڕووی هەردوو وڵات بوونەتەوە و، هۆشدارییان داوە لە مەترسیی تێوەگلانی لایەنی دیکە بۆ ناو گۆڕەپانی رووبەڕووبوونەوەکان و فراوانبوونی بازنەی شەڕەکە.

لای خۆیەوە فوئاد حوسێن ئاماژەی بەوە دا، بەردەوامیی شەڕ دەبێتە هۆی شڵەژانی زیاتری بازاڕەکانی وزە و کاریگەریی نەرێنی لەسەر سەقامگیریی بازاڕی جیهانی دروست دەکات.

هەردوو وەزیر جەختیان لە چەند خاڵێک کردەوە:

پێویستیی کاری بەپەلە بۆ کۆنترۆڵکردنی قەیرانەکە و رێگریکردن لە فراوانبوونی.

کارکردن بۆ راگرتنی ئۆپەراسیۆنە سەربازییەکان.

پاراستنی رێڕەوە ئاوییە گرنگەکان، بەتایبەتی گەرووی هورمز، بەهۆی گرنگییە ستراتیژییەکەی بۆ ئابووریی جیهان و ئاسایشی وزە.

لە کۆتایی پەیوەندییەکەدا هەردوو وەزیر هاوڕا بوون، باشترین رێگە بۆ چارەسەری قەیرانەکان گەڕانەوەیە بۆ رێکاری ئاشتیانە و بەکارهێنانی دیالۆگ و دانوستان وەک بژاردەی سەرەکی بۆ کۆتاییهێنان بە ناکۆکییەکان.