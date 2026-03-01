لە ئەنجامی هێرشێکی مووشەکیی ئێران چوار هاووڵاتیی ئیسرائیلی کوژران
لە ئەنجامی هێرشێکی مووشەکیی ئێران چوار هاووڵاتیی ئیسرائیلی کوژران و ژمارەیەکی دیکەش بریندار بوون.
داونیوەڕۆی ئەمڕۆ یەکشەممە، 01ـی ئاداری 2026، سوپای پاسدارانی ئێران دەیان مووشەک و فڕۆکەی جەنگی دیکەی ئاراستەی ئیسرائیل کرد؛ یەکێک لە مووشەکەکان لە شاری "بەیت شیمس"ـی نزیک ئۆرشەلیم (قودس) کەوتە خوارەوە.
بە گوێرەی میدیاکانی ئیسرائیل، لە ئەنجامی کەوتنەخوارەوەی مووشەکەکە، چوار هاووڵاتیی ئیسرائیلی کوژراون و ژمارەیەکی دیکەش بریندار بوون.
تیمەکانی بەرگریی شارستانی و هێزە ئەمنییەکان گەیشتوونەتە شوێنی کەوتنەخوارەوەی مووشەکەکە و هەوڵی دەرهێنانی تەرم و رزگارکردنی برینداران دەدەن.
بە گوێرەی میدیاکانی ئیسرائیل، ئەمڕۆ یەکشەممە، ئێران سەدان مووشەک و درۆنی ئاراستەی وڵاتەکەیان کردووە و ژمارەیەکیان لە ناوچە جیاوازەکانی ئیسرائیل کەوتوونەتە خوارەوە و بەوهۆیەوە، ژمارەیەک هاووڵاتی کوژراون و برینداربوون، بەڵام تا ئێستا ئاماری قوربانییان بە فەرمی رانەگەیەنراوە.
ئەم هێرشانە بۆ سەر ئیسرائیل، لە وەڵامی ئۆپەراسیۆنی هاوبەشی سەربازیی ئیسرائیل و ئەمریکایە بۆ سەر ئێران کە لە بەیانیی رۆژی شەممەوە، 28ـی شوباتی 2026، دەستیپێکردووە و بەردەوامە.
لە ئەنجامی ئۆپەراسیۆنەکە، عەلی خامنەیی، رێبەری باڵای ئێران و دەیان سەرکردە و فەرماندەی باڵای سەربازیی کوژراون.
جگە لە ئیسرائیل، ئێران لە رۆژی یەکەمی شەڕەکەوە، بنکە و بارەگاکانی ئەمریکا لە وڵاتانی کەنداو و عێراق و هەرێمی کوردستان دەکاتە ئامانج و بەهۆیەوە ژمارەیەک هاووڵاتی مەدەنی کوژراون و بریندار بوون.