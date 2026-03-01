عەباس عێراقچی: شەڕمان بەسەردا سەپێنراوە
لە ئەنجامی هێرشێکی مووشەکیی ئێران چوار هاووڵاتیی ئیسرائیلی کوژران

رۆژهەڵاتی ناوەڕاست

لە ئەنجامی هێرشێکی مووشەکیی ئێران چوار هاووڵاتیی ئیسرائیلی کوژران و ژمارەیەکی دیکەش بریندار بوون. 

داونیوەڕۆی ئەمڕۆ یەکشەممە، 01ـی ئاداری 2026، سوپای پاسدارانی ئێران دەیان مووشەک و فڕۆکەی جەنگی دیکەی ئاراستەی ئیسرائیل کرد؛ یەکێک لە مووشەکەکان لە شاری "بەیت شیمس"ـی نزیک ئۆرشەلیم (قودس) کەوتە خوارەوە. 

بە گوێرەی میدیاکانی ئیسرائیل، لە ئەنجامی کەوتنەخوارەوەی مووشەکەکە، چوار هاووڵاتیی ئیسرائیلی کوژراون و ژمارەیەکی دیکەش بریندار بوون. 

تیمەکانی بەرگریی شارستانی و هێزە ئەمنییەکان گەیشتوونەتە شوێنی کەوتنەخوارەوەی مووشەکەکە و هەوڵی دەرهێنانی تەرم و رزگارکردنی برینداران دەدەن. 

بە گوێرەی میدیاکانی ئیسرائیل، ئەمڕۆ یەکشەممە، ئێران سەدان مووشەک و درۆنی ئاراستەی وڵاتەکەیان کردووە و ژمارەیەکیان لە ناوچە جیاوازەکانی ئیسرائیل کەوتوونەتە خوارەوە و بەوهۆیەوە، ژمارەیەک هاووڵاتی کوژراون و برینداربوون، بەڵام تا ئێستا ئاماری قوربانییان بە فەرمی رانەگەیەنراوە. 

ئەم هێرشانە بۆ سەر ئیسرائیل، لە وەڵامی ئۆپەراسیۆنی هاوبەشی سەربازیی ئیسرائیل و ئەمریکایە بۆ سەر ئێران کە لە بەیانیی رۆژی شەممەوە، 28ـی شوباتی 2026، دەستیپێکردووە و بەردەوامە. 

لە ئەنجامی ئۆپەراسیۆنەکە، عەلی خامنەیی، رێبەری باڵای ئێران و دەیان سەرکردە و فەرماندەی باڵای سەربازیی کوژراون. 

جگە لە ئیسرائیل، ئێران لە رۆژی یەکەمی شەڕەکەوە، بنکە و بارەگاکانی ئەمریکا لە وڵاتانی کەنداو و عێراق و هەرێمی کوردستان دەکاتە ئامانج و بەهۆیەوە ژمارەیەک هاووڵاتی مەدەنی کوژراون و بریندار بوون.  

 
 
